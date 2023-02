Bet365, a rainha das apostas

Bet365 é a casa de apostas mais popular no setor global de jogos online. Sua forte presença em diversos países lhe possibilita oferecer uma ampla variedade de esportes para escolher e apostar, assim como uma grande diversidade de jogos.Para se ter uma idéia do tamanho, a Bet365 facilita mais de US $65 bilhões em apostas por ano.

O interessante é como começou uma empresa de tanto sucesso, já que a maior casa de apostas online foi idealizada e criada por uma mulher que hoje, aos 55 anos, é listada como uma das mulheres mais ricas e importantes do mundo da tecnologia. Denise Coates nasceu em 26 de setembro de 1967 em Cheshire, Inglaterra, a mais velha dos quatro filhos de Peter Coates, um empresário inglês e presidente do Stoke City Football Club. Sua carreira profissional começou pouco antes de se formar em Econometria, quando começou a trabalhar como analista de números no departamento de cobrança da casa de apostas Provincial Racing, fundada em 1974 por seu pai. Foi no final dos anos 90 que percebeu a janela de oportunidade que significava o crescimento e popularidade que a Internet estava a ganhar, bem como o benefício que poderia trazer para o seu negócio de apostas, pelo que não duvidou em comprar e começar o projeto sozinha.Assim, com a chegada do novo milênio, e o sucesso que internet já tinha, decidiu comprar o domínio Bet365 no ano de 2000, e desde então começou a trabalhar por conta própria para abrir o portal em março de 2001, o que a converteu em pioneira neste serviço. Em outubro de 2009, a Bet365 se tornou a primeira empresa a obter direitos exclusivos de webcast para uma partida de futebol da Seleção Inglesa. Outra das chaves para destacar seu sucesso comercial é o quão profundamente enraizado está ele em sua cidade, pois a Bet365 um dos maiores e mais importantes empregadores do setor privado em Stoke, sua cidade natal.

Uma vida de filme

Além de pioneira nesse setor, Denise Coates se tornou exemplo para aquelas mulheres que sonham em ter sucesso com seus empreendimentos. Ela nunca parou para pensar que era uma mulher tentando entrar em um negócio de homens. Discreta, não gosta de dar entrevistas presenciais e garante que gosta de curtir o funcionamento do negócio sendo ‘invisível’ e protegendo sua privacidade, deixando seu irmão e pai ficarem no foco. Muito reservada quando se trata de assuntos pessoais ou familiares, admite que para ela não há nada mais importante do que a família. Denise é quem lidera os projetos de filantropia da empresa, com destaque especial para a abertura da Fundação Bet365 em 2012, que foi rebatizada em 2016 como Denise Coates Foundation, e por meio da qual já doou mais de 110 milhões de libras para mais de 20 projetos de caridade em o Reino Unido, incluindo doações para hospitais, bolsas de estudos universitárias, apoio a crianças carentes, assim como o apoio na luta contra o Coronavírus. Classificada pela revista Forbes como a 15ª pessoa mais rica da Grã-Bretanha, com uma fortuna avaliada em US $5,3 bilhões. Denise mora em Cheshire East com seu marido Richard Smith -gerente do Stoke City- e seus cinco filhos, quatro dos quais foram adotados pela mesma família. Uma vida de filme, mas que é real.