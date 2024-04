Cineasta queniano Mohamed Saïd ministra masterclass no Festival MIMB, em Salvador

O cineasta, produtor cultural e diretor executivo do DocA – Documentary África, Mohamed Saïd Ouma irá participar do Festival MIMB (Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba). Ele virá ao Brasil para ministrar uma masterclass, participar das Rodadas de Negócios do MERCAMIMB (primeiro ambiente de negócios do audiovisual promovido pela MIMB para realizadores e criadores negros e negras de todo Brasil), além de assinar a curadoria da Sessão DocA, onde serão exibidos filmes de diferentes países africanos. A vinda de Mohamed Saïd está sendo viabilizada em parceria com a Aliança Francesa Salvador e o Consulado Geral da França no Brasil.

No dia 25 de abril, o cineasta vai ministrar a masterclass “Cinemas Africanos – O Renascimento?”, no Goethe-Institut Salvador, aberta ao público e com entrada gratuita. O acesso será por inscrição via formulário online, no site www.mimb.com.br.

Além da masterclass, Mohamed Saïd Ouma participou da curadoria de quatro filmes de África, que serão exibidos na MIMB, durante a Sessão DocA, no dia 23 de abril, no auditório do Goethe-Institut Salvador. As obras que serão exibidas são: “Na Superfície”, de Fan Sissoko, do Mali; “Stéro”, de Tevin Kimathi e Millan Tarus, do Quênia; “O Enviado de Deus”, de Amina Abdoulaye Mamani, do Niger, Burkina Faso e Rwanda; “Sèt Lam”, de Vincent Fontano, da Ilha da Reunião. Após a sessão, o cineasta irá participar do debate com o público presente. A entrada é gratuita, sendo necessária a retirada de ingresso.

Mohamed participa ainda das Rodadas de Negócios, quando irá se reunir com realizadores de projetos da categoria de documentário, que foram previamente selecionados na chamada do MERCAMIMB. O encontro será no Teatro Gregório de Mattos, no dia 24 de abril.