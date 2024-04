Espaço de Cinema Cavideo vai ser inaugurado no Museu da Maré

Foto: Cavi Borges © Pedro Monteiro

Com o objetivo de ampliar o acesso dos moradores do Complexo da Maré à arte e à cultura, o Espaço de Cinema Cavideo abre as portas, no dia 16 de abril, no Museu da Maré, com programação gratuita, que inclui exibições de filmes durante quatro meses (sempre às terças e quintas-feiras e em datas extras a serem anunciadas), debates e oficinas. Os filmes exibidos serão escolhidos entre os mais de 350 disponíveis do acervo da Cavideo, que nasceu como locadora, em 1997, e hoje é uma produtora de obras audiovisuais dirigida por Cavi Borges. Entre os filmes selecionados estarão “Cidade de Deus – 10 Anos Depois”, de Cavi Borges; “Distração de Ivan”, de Gustavo Melo e Cavi Borges; “L.A.P.A”, de Emilio Domingos e Cavi Borges, entre outros. Depois do fim do projeto, em agosto, todo o equipamento adquirido para a abertura do espaço de exibição (projetor, computador, telão e aparelhagem de som) será doado para continuação do trabalho.

Uma vez por mês, haverá debate com um convidado após a sessão, com nomes como Neville de Almeida, Luciano Vidigal, Marcus Faustini, e uma oficina de como realizar e produzir filmes, ministrada por Cavi Borges, para até 30 jovens da comunidade, durante dois meses. Haverá também sessões com tradução em LIBRAS, audiodescrição e capacitação da equipe do projeto para se relacionar com o público com deficiência auditiva e visual. O Espaço de Cinema Cavideo foi idealizado pelo ator e produtor Pedro Monteiro e pelo cineasta Cavi Borges, e é apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.

Na primeira semana serão exibidos os filmes “Jango”, de Silvio Tendler; “O que É Isso, Companheiro?”, de Bruno Barreto; “Várias Vidas de Joana”, de Cavi Borges e Abelardo de Carvalho, “Manhã Cinzenta”, de Olney São Paulo; “Zuzu Angel”, de Sérgio Rezende; e “Torre das Donzelas”, de Susanna Lira.

Durante seus 27 anos de atividades, a Cavideo tem contribuição fundamental para o fomento do cinema nacional, e firmou inúmeras parcerias com espaços de projeção na cidade, como o Nós do Morro, no Vidigal; a Arteiros, na Cidade de Deus; Cinema de Guerrilha da Baixada, em São João de Meriti; Subúrbio em Transe, em Vista Alegre, entre outros.