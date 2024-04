Semana da Crítica de Cannes seleciona filme brasileiro de Marcelo Caetano

O filme “Baby”, do diretor mineiro radicado em São Paulo Marcelo Caetano (“Corpo Elétrico”), foi selecionado para a 63ª Semana da Crítica, mostra paralela do Festival de Cannes 2024. É a estreia mundial do longa-metragem, que é o segundo dirigido por Caetano. Organizada pelo Sindicato Francês de Críticos de Cinema, a mostra competitiva reúne sete filmes de diretores de primeiro e segundo longa, escolhidos entre mais de 1000 inscritos.

“Baby” é uma coprodução oficial (Brasil/França/Holanda) e contou com recurso públicos geridos pela ANCINE – Agência Nacional do Cinema e o apoio do Aide Aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée e do Institut Français. Foi produzido com o apoio do HBF – Hubert Bals Fund do Festival de Roterdã e do NFF – Netherlands Film Fund. É uma coprodução da Spcine, Telecine, Canal Brasil e Vitrine Filmes, que também assina a distribuição.