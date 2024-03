Estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Laboratório de Projetos do Festival Curta Cinema

Estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Laboratório de Projetos de Curta Metragem, projeto realizado pelo Festival Curta Cinema com o objetivo de fomentar a realização de filmes brasileiros no formato. Cineastas e produtores poderão inscrever seus projetos até o dia 7 de abril, e o objetivo final é viabilizar a realização das obras que mais se destacarem durante as atividades dos laboratórios. O projeto vencedor receberá o equivalente ao valor de R$ 10 mil na locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa Naymar, além de outros possíveis aportes que serão anunciados ao longo do processo. O 33º Festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro será realizado de 17 a 24 de abril e a programação será divulgada em breve.

As oficinas deste ano contam com a experiência de renomados profissionais da área audiovisual. Entre eles estão Flávia Castro, cineasta com mais de 30 anos de carreira, Felipe Scholl, roteirista e diretor de séries e filmes, e Clementino Junior, cineasta e professor, que irão guiar os participantes e enriquecer as obras inscritas, atuando como mentores e consultores na orientação dos 12 projetos selecionados para esta 25ª edição. Ao final do Laboratório, os projetos terão a oportunidade de participar de uma sessão de Pitching aberta ao público geral e a profissionais da área audiovisual. Nesta apresentação, que ocorrerá no dia 24 de abril na Casa Firjan, será escolhido o filme vencedor, que é anunciado na premiação oficial.

Os interessados devem acessar a página do Festival Curta Cinema, ler o Regulamento e preencher a ficha de inscrição. Os projetos podem ser inscritos pelo site do festival www.curtacinema.com.br, e poderão participar do processo de seleção os projetos de curta-metragem de ficção originais ou adaptações literárias mediante autorização dos autores.