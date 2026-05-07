Cinebiografia de Zeca Pagodinho inicia as filmagens no Rio de Janeiro

Foto © Victor Pollak

“Deixa a Vida me Levar…” os versos da canção de Eri do Cais e Serginho Meriti, consagrados na voz de Zeca Pagodinho, um dos maiores cantores e compositores do Brasil, agora dão nome à cinebiografia que vai levar para as telas de cinema as histórias, parcerias dentro e fora da música, a personalidade e o jeito descontraído de um dos ícones da cultura brasileira. O longa iniciou as filmagens na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, com o músico Mosquito no papel principal.

As primeiras cenas foram rodadas no Hélênico, no Rio Comprido, e na Serrinha, territórios emblemáticos da cultura do samba e fundamentais para a construção da narrativa do longa. Arlindinho também está no elenco como Arlindo Cruz, parceiro essencial na trajetória de Zeca.

A trama, inspirada no livro “Zeca: Deixa o Samba me Levar”, dos autores Jane Barbosa e Leonardo Bruno, acompanha a vida de Zeca Pagodinho desde a origem humilde nos subúrbios do Rio de Janeiro. O filme percorre sua trajetória pelas rodas de samba, suas amizades fundamentais e o improviso que marcou sua carreira artística, até a consagração como um dos maiores nomes da música brasileira.

Criado na Ilha do Governador, Mosquito começou a cantar ainda jovem e construiu sua trajetória profundamente ligada ao samba. Admirador declarado de Zeca Pagodinho, encontrou no artista uma referência direta para seu estilo. Ao longo da carreira, foi reconhecido por nomes centrais do gênero, como Arlindo Cruz, Dudu Nobre, Xande de Pilares e Jorge Aragão, além de ter dividido música com o próprio Zeca no álbum de estreia “Ô Sorte”.

Arlindinho, músico e cantor com trajetória consolidada, interpreta o pai, Arlindo Cruz, figura-chave na vida e na obra de Zeca Pagodinho.