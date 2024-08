NordesteLAB abre inscrições gratuitas para o 3º Laboratório Universitário

Um dos mais importantes eventos do mercado audiovisual do país fora do eixo Rio-São Paulo, o NordesteLAB está com inscrições gratuitas abertas para o Laboratório de Projetos Universitários até o dia 25 de agosto. Podem se inscrever estudantes universitários com 18 anos ou mais, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação das áreas de comunicação, artes, cinema, audiovisual e áreas afins, com projetos de desenvolvimento de curtas-metragens de ficção e documental. As inscrições podem ser feitas através do site www.nordestelab.com.br.

A 3ª edição do Laboratório de Projetos Universitários será realizada entre os meses de setembro e novembro e em três etapas, sendo as duas primeiras online: Masterclasses, Consultorias/Mentorias e Pitching. Para esta última fase, serão selecionados 6 projetos que irão apresentar o pitching durante a programação do NordesteLAB 2024, em Salvador. O evento vai custear passagem e hospedagem de um integrante por projeto. Além disso, três projetos que se destacarem no pitching serão premiados.