“Deixe-me Viver”, estrelado por Mônica Carvalho, será exibido no mercado de Cannes

O longa-metragem “Deixe-me Viver”, dirigido por Walther Neto e protagonizado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Marins, foi selecionado para o Marché du Film, que integra a 79ª edição do Festival de Cannes. A exibição acontece no dia 20 de maio, às 14h30, no Palais C, durante a edição de 2026 do evento, que será realizada entre os dias 12 e 23 de maio.

A produção é da atriz Mônica Carvalho (Yva Filmes), que também assina o roteiro em parceria com Michele Muniz e Marcelo Corrêa, e com coprodução da WN Filmes.

Na trama, Julia (Cat Dantas), ao receber o diagnóstico de um câncer terminal, pede à mãe, Andrea (Mônica Carvalho), que interrompa o tratamento para viver plenamente o tempo que lhe resta. Entre medos, conflitos e embates com o pai da jovem (Humberto Martins) e o sistema hospitalar, mãe e filha embarcam em uma jornada transformadora de amor e despedidas, tendo Trancoso, uma das praias mais belas do Brasil, como cenário, trazendo leveza, esperança e poesia à narrativa.

O elenco reúne Luciana Vendramini, Roberta Rodrigues, Daniela Albuquerque, Oscar Magrini, Eduardo Silva, Stephano Strand, Jeniffer Setti, Fernanda Arraes, Laura Proença, Michele Muniz, Wallison Figueiredo, Flávia Zaguini, Swara Sampaio, Manoela Pugsley, Jorge Mesquita, Cida Costa, Juju Covas, Tamara Weiss e Fernanda Gorini, além das participações especiais de Gilmelândia e do líder indígena João Pataxó.

Com grande parte das cenas rodadas em Trancoso, na Bahia, a produção também contou com locações no interior de São Paulo, incluindo Campinas, Presidente Prudente e a capital paulista.

Estarão presentes na sessão especial em Cannes parte da equipe, do elenco e convidados, entre eles Walther Neto, Mônica Carvalho, Daniela Albuquerque, Laura Proença, Cat Dantas, Fernanda Arraes, Swara Sampaio, Stephano Strand, Lorena Maria, o ator Ricardo Macchi e Rodrigo Salomon, diretor geral do Grupo Bandeirantes e coprodutor do filme.