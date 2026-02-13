Associação de Críticos de Cinema do Tocantins elege os melhores filmes de 2025

Foto: “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho © Victor Jucá

A Associação de Críticos de Cinema do Tocantins (ACCTO) divulgou, nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, a lista dos melhores filmes de 2025. A lista apresenta um panorama do cinema brasileiro, internacional e tocantinense. A premiação foi distribuída em três categorias: melhor curta-metragem tocantinense; melhor longa-metragem brasileiro e melhor longa-metragem internacional. O anúncio dos premiados foi transmitido em live, no canal da ACCTO no YouTube.

Para as categorias de longas-metragens brasileiro e internacional estavam elegíveis os lançamentos comerciais de 2025, exibidos tanto nas salas de cinemas quanto em plataformas de streaming. Nas categorias de melhor curta-metragem tocantinense foram consideradas produções exibidas em festivais e mostras presenciais ou virtuais em 2024 e 2025.

Essa é a primeira vez que a Associação de Críticos de Cinema do Tocantins elege o melhor curta-metragem tocantinense. A votação de curtas-metragens tocantinenses foi realizada pelos críticos de cinema, membros da ACCTO. Já os longas brasileiro e internacional foram eleitos pelos críticos e pelo público.

Confira os premiados:

Melhor curta-metragem tocantinense

“Ritxoko”, de Nandyala Waritirre e Milena Kanela

Melhor filme brasileiro

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

Melhor filme internacional

“Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson

A ACCTO, primeira associação de críticos criada no Tocantins, é presidida por Hermes Leal, jornalista e cineasta, e composta por Elisângela Dantas, André Araújo, Edy César, Gustavo Henrique Lima, Leon Farhi Neto, Matheus Silva Falcão, Paulo André Machado Kulsar, Rafaela Lobato, Sérgio Soares, Thiago Omena, Thuanny Vieira e Wherbert Araújo.