“Cabras da Peste 2 – Miami Vixe” tem filmagens finalizadas no Rio de Janeiro

Foto © Michele Lekan

As filmagens de “Cabras da Peste 2 – Miami Vixe”, longa-metragem estrelado por Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho, chegaram ao fim no Rio de Janeiro nesta semana. Dirigida por Vitor Brandt, a continuação da comédia buddycop, lançada em 2021, traz os policiais Trindade e Bruceuílis em uma nova missão, agora em território carioca – alguns dos cartões postais da cidade foram locações do filme, como a Praia do Flamengo, a Glória e os Arcos da Lapa. Victor Brandt também assina o roteiro, junto com Denis Nielsen. A produção é da Glaz e a distribuição da Paris Filmes.

Bruceuílis (Edmilson Filho), um policial cearense movido pelo impulso e pela certeza de que nasceu para a ação, e Trindade (Matheus Nachtergaele), um escrivão paulista metódico e nada adepto ao trabalho de campo, têm mais uma vez seus caminhos cruzados. Anteriormente, a dupla foi obrigada a trabalhar junta em um caso que começou com o resgate de Celestina, uma cabra considerada patrimônio do Ceará, e acabou tomando proporções muito maiores do que qualquer um dos dois imaginava, dando origem a uma parceria hilária e bastante improvável.

Em “Cabras da Peste 2 – Miami Vixe”, Bruce, Trindade e Celestina vão para o Rio de Janeiro, onde precisam lidar novamente com suas diferenças enquanto se infiltram em um novo ambiente para acompanhar de perto as pistas de um esquema criminoso que coloca os dois policiais – e a cabra – no centro de uma operação ainda mais arriscada.

Samantha Schmütz integra o elenco como Sol Angel, uma cantora que surge como figura misteriosa da trama. O filme conta ainda com o retorno de Leandro Ramos, Leticia Lima, Victor Alen, Valéria Vitoriano, Evelyn Castro e Reynaldo Machado, que estiveram no primeiro longa, além das novas participações de Sacha Bali, Ricardo Teodoro, Claudio Henrique, Jefferson Schroeder.