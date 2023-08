O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) promove, nesta quarta-feira, 30, das 9h às 18h30, no Teatro do Banco (Av. República do Chile, 100, Centro), no Rio de Janeiro, o seminário BNDES do Audiovisual Brasileiro.

Participam da abertura o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O encerramento ficará por conta do ex-ministro da Cultura e assessor da presidência do BNDES, Juca Ferreira. O evento tem o apoio institucional do Ministério da Cultura (MinC) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

O seminário BNDES do Audiovisual Brasileiro reunirá autoridades, especialistas e profissionais para refletir, discutir e propor ações para o setor audiovisual a partir de uma estratégia de desenvolvimento nacional. Também será destacada a importância da retomada dessa indústria para a economia do país, com debates sobre os desafios desse mercado frente aos novos formatos, tecnologias e meios de distribuição, bem como sobre a criação de políticas de incentivo e novos instrumentos de financiamento.

Na programação, estão previstas uma homenagem ao cineasta Luiz Carlos Barreto e à atriz Fernanda Montenegro, além da participação do ator Lázaro Ramos, com fala a respeito da importância do audiovisual para o desenvolvimento do país. O evento terá quatro painéis, com os temas: “Experiências de fomento nacionais e internacionais”; “Infraestrutura, tecnologia e qualificação”; “Audiovisual e cinema: perspectivas para um novo ciclo” e “Articulando as instituições do audiovisual no Brasil”.

Participarão dos debates gestores públicos, especialistas, representantes de associações de profissionais e de empresas do setor, incluindo a secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Gonzaga; os presidentes da Ancine, Alex Braga; da ApexBrasil, Jorge Viana; da EBC, Antonia Pellegrino; da Embratur, Marcelo Freixo; e do Sindicato da Indústria Audiovisual (Sicav) e vice-presidente da Firjan, Leonardo Edde.

O evento também será transmitido ao vivo no canal do BNDES no YouTube (youtube.com/bndes).

Confira a programação:

9h às 9h30

Credenciamento e Welcome Coffee

9h30 às 10h10

Abertura Institucional

Aloizio Mercadante – Presidente do BNDES

Ministra Margareth Menezes – Ministra da Cultura

Homenagens ao cineasta Luiz Carlos Barreto e à atriz Fernanda Montenegro

10h10 às 10h30

Fala: “A Importância do Audiovisual para o desenvolvimento do país”

Lázaro Ramos

10h30 às 10h40

Fala Inaugural do Senador Humberto Costa (vídeo)

10h40 às 12h

Painel 1 – Experiências de fomento nacionais e internacionais

Objetivo: Explorar e compartilhar experiências de fomento à indústria audiovisual, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Serão discutidos programas de incentivo, políticas de financiamento, casos de sucesso de regulação, parcerias público-privadas e outras iniciativas que promovem o desenvolvimento do setor audiovisual, buscando insights e lições aprendidas para impulsionar o crescimento e a sustentabilidade da indústria no Brasil.

Mediação: Luiz Toledo (SPCine)

Mauricio Hirata Filho (RioFilme)

Celia Catunda (TV Pinguim)

Josephine Bourgois (Projeto Paradiso)

Sabrina Nudeliman Wagon (Elo Studios)

12h às 14h

Intervalo de almoço

14h às 15h10

Painel 2 – Infraestrutura, tecnologia e qualificação

Objetivo: Abordar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do setor audiovisual, as tecnologias emergentes que estão transformando a indústria cinematográfica e os mercados de animação e games, bem como o cenário atual da qualificação profissional (“below the line” e “above the line”) no Brasil. Serão abordados temas como estúdios de produção, equipamentos audiovisuais, softwares, conteúdo XR, plataformas de distribuição, capacitação técnica e formação de profissionais e retenção de talentos, com o objetivo de identificar oportunidades e desafios para fortalecer a infraestrutura audiovisual e impulsionar a inovação.

Mediação: Alfredo Manevy (UFSC)

Leonardo Edde (Firjan e SICAV)

Geórgia Araújo (Coração da Selva)

Frederic Breyton (Estúdios Quanta)

Rodrigo Terra (Abragames)

15h10 às 16h20

Painel 3 – Audiovisual e cinema: perspectivas para um novo ciclo

Objetivo: Analisar as perspectivas e tendências do mercado cinematográfico e audiovisual, considerando os avanços tecnológicos, as mudanças nos padrões de consumo de conteúdo e as oportunidades trazidas pela expansão dos serviços de streaming. Serão discutidos temas como produção cinematográfica, distribuição de filmes, parcerias com plataformas digitais, modelos de negócios inovadores e estratégias de alcance de público, com o objetivo de promover um debate sobre as possibilidades de crescimento, redução da dependência externa e renovação da indústria.

Mediação: Gabriel Portela – Gestor de Políticas para o Audiovisual e Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados

Fernanda Lomba (Nicho 54)

Rodrigo Saturnino Braga (Filme B)

Marcos Barros (Abraplex)

Mauro Garcia (BRAVI)

16h20 às 16h30

Intervalo

16h30 às 17h50

Painel 4 – Articulando as instituições do audiovisual no Brasil

Objetivo: Abordar a importância da articulação entre as instituições envolvidas na indústria audiovisual no Brasil, incluindo órgãos governamentais, associações, produtoras, distribuidoras, exibidores e outros atores relevantes. O objetivo é introduzir o desenvolvimento cultural no projeto democrático de nação, discutindo a necessidade de cooperação, troca de informações, alinhamento de políticas e ações conjuntas para fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual, (re)pensar a dimensão da cultura desde a educação, impulsionar a internacionalização do conteúdo brasileiro e promover a diversidade e a inclusão no setor.

Mediação: João Pieroni (BNDES) – Roda de Perguntas

Joelma Gonzaga (SAV)

Alex Braga (Ancine)

Antonia Pellegrino (EBC)

Jorge Viana (Apex)

Marcelo Freixo (Embratur)

Marcelo Calero (Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro)

Viviane Ferreira (SPCine)

17h50 às 18h

Encerramento

Juca Ferreira