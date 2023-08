14º Brasil CineMundi anuncia a seleção de 50 projetos de longas

Foto © Leo Lara

A 14ª edição do Brasil CineMundi, realizada dentro da programação da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, acontece na capital mineira entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. O evento de mercado do cinema brasileiro, consolidado como plataforma de rede de contatos e negócios entre a produção do país e os profissionais do setor audiovisual mundial, promove o intercâmbio entre o mercado internacional e projetos de filmes brasileiros para potencializar conexões entre realizadores independentes, potenciais parceiros e troca de ações e informações.

Anualmente, o Brasil CineMundi seleciona diversos projetos para compor sua programação, que oferece desde rodadas de negócios a atividades de formação. Para 2023, a comissão de seleção selecionou 50 projetos divididos em cinco categorias. São 40 projetos em desenvolvimento, sendo 10 na categoria Horizonte (representa o horizonte de temas, diversidade e criação do audiovisual brasileiro), seis na DocBrasil Meeting (focada em documentários), seis na Foco Minas (exclusiva para projetos mineiros) e 18 na categoria Paradiso Multiplica (parceria com o Projeto Paradiso, incubadora de talentos).

Já na categoria WIP – Primeiro Corte, dedicada a longas-metragens em fase de finalização, foram selecionados 10 projetos, divididos nas seções Montagem e Mercado Internacional. O comitê de seleção foi composto por colaboradores nacionais e internacionais do Brasil CineMundi: Paulo de Carvalho (Alemanha), Gudula Meinzolt (Suíça), Séverine Roinssard (França), Pedro Butcher e Lila Foster (Brasil) e Cecília Gabrielan da Universo Produção.

Minas Gerais teve total de 16 projetos selecionados em todas as categorias e, mesmo descontando a Foco Minas, segue como o Estado com maior número de projetos selecionados para esta edição. Em seguida vêm São Paulo (7), Rio de Janeiro (5) e Bahia (5). Outros Estados participantes são Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Todos os projetos escolhidos para o Brasil CineMundi participam do CineMundi Lab – programa de formação – e terão acesso a lab de desenvolvimento, workshop de Design de Audiência, mentorias de roteiro, consultorias com tutores especializados, masterclasses, estudo de caso, debates e painéis de mercado. Nas rodadas de negócios, os produtores e diretores dos projetos participantes têm encontros individuais com os profissionais nacionais e internacionais, convidados pelo evento, interessados em coprodução e vendas audiovisuais no mundo todo.

Entre os convidados a participarem do Brasil CineMundi estão produtores interessados em coproduzir com o Brasil, agentes de vendas, distribuidores, tutores, representantes de fundos de financiamento, programadores de festivais internacionais e representantes de players nacionais de circulação multimídia, como canais de streaming e televisão.

O programa mantém ainda parcerias com instituições e fundos nacionais e internacionais de incentivo à coprodução, desenvolvimento e apoio, que distribuem prêmios de participação em eventos de mercado e de desenvolvimento. Os parceiros desse ano são Conecta (Chile), DocMontevideo (Uruguai), DocSP (São Paulo), Encuentros BioBioCine (Chile), FIDBA – Festival Internacional de Documentários de Buenos Aires (Argentina), MAFF – Festival de Málaga (Espanha), Nuevas Miradas (Cuba), Projeto Paradiso (Brasil), RIDM – Festival Internacional de Documentários de Montreal (Canadá), TorinoFilmLab (Itália), Ventana Sur (Argentina) e World Cinema Fund (Alemanha). Além destes, empresas e órgãos da indústria audiovisual brasileira, como CTAv, DOT, Mistika, Naymovie, e da indústria internacional, Islote Post (Chile) e Parati Films (França) oferecem premiação em materiais e serviços com objetivo de contribuir e incentivar a produção ou finalização dos projetos.

Confira os projetos selecionados:

EM DESENVOLVIMENTO

CATEGORIA – HORIZONTE

A MALA DA NOITE

DOCUMENTÁRIO EXPERIMENTAL | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: JANAINA WAGNER

PRODUÇÃO: LUANA MELGAÇO, MARIANA MÓL

EMPRESA PRODUTORA: ANAVILHANA

A PAIXÃO DE SEBASTIÃO

DRAMA FANTÁSTICO | CEARÁ

DIREÇÃO: ARTHUR LEITE

PRODUÇÃO: BÁRBARA CARIRY

EMPRESA PRODUTORA: SEREIA FILMES

FANTASMA NEON

DRAMA/MUSICAL | RIO DE JANEIRO

DIREÇÃO: LEONARDO MARTINELLI

PRODUÇÃO: MARINA MELIANDE, FELIPE M. BRAGANÇA

EMPRESA PRODUTORA: DUAS MARIOLA FILMES

FICÇÕES

FICÇÃO | SÃO PAULO

DIREÇÃO: CRIS LYRA

PRODUÇÃO: BRUNO CUCIO

EMPRESA PRODUTORA: TRAVESSIA FILMES

INFANTARIA

DRAMA | ALAGOAS

DIREÇÃO: LAÍS SANTOS ARAÚJO

PRODUÇÃO: PEDRO KRULL

EMPRESA PRODUTORA: AGUDA CINEMA

ORQUESTRA

FICÇÃO | BAHIA

DIREÇÃO: URÂNIA MUNZANZU

PRODUÇÃO: FLÁVIA SANTANA

EMPRESA PRODUTORA: ACARAJÉ FILMES

PAISAGEM DE INVERNO

DRAMA/FANTASIA | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: MARCO ANTONIO PEREIRA

PRODUÇÃO: MARCELO LIN, RODRIGO MEIRELES, MARCO ANTONIO PEREIRA

EMPRESA PRODUTORA: ABDUÇÃO FILMES

SAL DA NOITE

DRAMA | DISTRITO FEDERAL

DIREÇÃO: VINICIUS FERNANDES, LEONARDO HECHT

PRODUÇÃO: LEONARDO HECHT

EMPRESA PRODUTORA: LEONARDO HECHT

SINFONIA DE ÍCONES ERÓTICOS

FICÇÃO | RIO DE JANEIRO

DIREÇÃO: DANIEL NOLASCO

PRODUÇÃO: HANS SPELZON

EMPRESA PRODUTORA: CAPRISCIANA PRODUÇÕES

TERRA DE FOGO

DRAMA | PERNAMBUCO

DIREÇÃO: ENOCK CARVALHO, MATHEUS FARIAS

PRODUÇÃO: ENOCK CARVALHO, JANAINA BERNARDES, MATHEUS FARIAS

EMPRESA PRODUTORA: GATOPARDO FILMES

CATEGORIA – DOC BRASIL MEETING

BOY

DOCUMENTÁRIO | SÃO PAULO

DIREÇÃO: MICHEL CARVALHO

PRODUÇÃO: FERNANDO SAPELLI

EMPRESA PRODUTORA: CLARALUZ FILMES

CARTOLEIRAS FC

DOCUMENTÁRIO | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: JULIANA ANTUNES

PRODUÇÃO: LAURA GODOY

EMPRESA PRODUTORA: VENTURA

DEPOIS DA AULA

DOCUMENTÁRIO | SÃO PAULO

DIREÇÃO: PEDRO NISHI

PRODUÇÃO: JOÃO PEDRO BIM

EMPRESA PRODUTORA: A FLOR E NAUSEA

EU NÃO SOU CINEASTA

DOCUMENTÁRIO | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: IZABELA SILVA

PRODUÇÃO: IZABELA SILVA, TIAGO MATA MACHADO, LUCIANA JORDÃO

EMPRESA PRODUTORA: KATÁSIA FILMES

OJUOBAHIA

DOCUMENTÁRIO INVESTIGATIVO | BAHIA

DIREÇÃO: THAMIRES VIEIRA

PRODUÇÃO: GABRIELA FRANCA

EMPRESA PRODUTORA: TERÁ FILMES

TURMA 101

DOCUMENTÁRIO AFROFUTURISTA| RIO DE JANEIRO

DIREÇÃO: WAGNER NOVAIS

PRODUÇÃO: SABRINA GARCIA, LEONARDO RIBEIRO, ROBERTO BERLINER

EMPRESA PRODUTORA: TVZERO

CATEGORIA – FOCO MINAS

BALBÚRDIA

COMÉDIA DRAMÁTICA | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: PEDRO ESTRADA

PRODUÇÃO: CARLA ONODERA

EMPRESA PRODUTORA: ONODERA PRODUÇÕES

NEMESIS OU AS BALADAS TERRORISTAS DE SÁBADO DINOTOS

DOCUMENTÁRIO | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: ANDRÉ DI FRANCO

PRODUÇÃO: SAMUEL QUINTERO

EMPRESA PRODUTORA: QUARTETO FILMES

OS FIGOS QUE COLHEMOS JUNTAS

COMÉDIA DRAMÁTICA | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: IEDA MARIA GONÇALVES LAGOS

PRODUÇÃO: RENAN TÁVORA SOARES

EMPRESA PRODUTORA: GANGORRA FILMES

TUDO QUE PASSA PELO CORPO É MINERAL

FICÇÃO | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: LARISSA BARBOSA

PRODUÇÃO: ANA CLARA MARTINS, TÉPHA NASCIMENTO

EMPRESA PRODUTORA: MORINGA FILMES

VORAGEM

DRAMA/THRILLER ECOLÓGICO | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: FLÁVIO CITTÖN

PRODUÇÃO: VANESSA VIDAL

EMPRESA PRODUTORA: NOTURNA CINEMATOGRÁFICA

ZOOGRAFIAS

DOCUMENTÁRIO | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: PEDRO CARVALHO

PRODUÇÃO: LUNA GOMIDES

EMPRESA PRODUTORA: DEVORA FILMES

CATEGORIA – PARADISO MULTIPLICA

AFOGADOS

DRAMA | MARANHÃO

DIREÇÃO: KEYCI MARTINS

PRODUÇÃO: KEYCI MARTINS

EMPRESA PRODUTORA: PLUMAR FILMES

ALEX

DRAMA | BAHIA

DIREÇÃO: MARCOS ALEXANDRE

PRODUÇÃO: DAYANE SENA, GABRIELA CORREIA

EMPRESA PRODUTORA: GRAN MAÎTRE FILMES

ANASTÁCIA

SUSPENSE | BAHIA

DIREÇÃO: LILIH CURI

PRODUÇÃO: BRUNO FATUMBI TORRES, LILIH CURI

EMPRESA PRODUTORA: SEGREDO FILMES

ESTAMOS BEM

DRAMA | SANTA CATARINA

DIREÇÃO: MARIA EMÍLIA DE AZEVEDO

PRODUÇÃO: PH SOUZA, TIAGO SANTOS

EMPRESA PRODUTORA: DOIS PLÁTANOS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS

FILIPA (UMA ENTRE TANTAS MARIAS)

DRAMA | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: PAULA FABIANA, LETICIA SIMOES

PRODUÇÃO: PAULA FABIANA

EMPRESA PRODUTORA: MATER MATUTA

ILUMINAÇÃO

DRAMA FANTÁSTICO | AMAZONAS

DIREÇÃO: SÉRGIO ANDRADE

PRODUÇÃO: SÉRGIO ANDRADE, HENRIQUE AMUD

EMPRESA PRODUTORA: RIO TARUMÃ FILMES

INOCOOP

DRAMA | SÃO PAULO

DIREÇÃO: IRIS JUNGES, FRANCIS VOGNER

PRODUÇÃO: MATIAS MARIANI

EMPRESA PRODUTORA: PRIMO FILMES

MATINTAS

FICÇÃO | PARÁ

DIREÇÃO: FERNANDO SEGTOWICK

PRODUÇÃO: THIAGO PELAES

EMPRESA PRODUTORA: MARAHU FILMES

NOITE NA VENDA

SUSPENSE | DISTRITO FEDERAL

DIREÇÃO: LETÍCIA CASTANHEIRA

PRODUÇÃO: ELIAS GUERRA, DANDARA DE LIMA

EMPRESA PRODUTORA: RODÔ AUDIOVISUAL

O CAPITÃO ENGARRAFADO

FICÇÃO | MINAS GERAIS

DIREÇÃO: GUILHERME REIS

PRODUÇÃO: MARIANA STARLING

EMPRESA PRODUTORA: POSTURA DIGITAL

OCEANO

FICÇÃO | SÃO PAULO

DIREÇÃO: ALINE FLORES, BRUNO AUTRAN

PRODUÇÃO: BRUNO AUTRAN

EMPRESA PRODUTORA: LABUTA FILMES

OS OLHOS DO MAR

FICÇÃO | CEARÁ

DIREÇÃO: DÉO CARDOSO

PRODUÇÃO: PATRICIA BAIA

EMPRESA PRODUTORA: CORTE SECO

SENSOR DE AUSÊNCIA

DRAMA | PERNAMBUCO/RIO DE JANEIRO

DIREÇÃO: THAÍS VIDAL

PRODUÇÃO: LETÍCIA FRIEDRICH

EMPRESA PRODUTORA: PONTE PRODUTORAS, VITRINE FILMES

SIAVUMA

FICÇÃO | SÃO PAULO

DIREÇÃO: MARIO BORGNETH

PRODUÇÃO: MARIO BORGNETH

EMPRESA PRODUTORA: MUITO MAIS

TALISMÃ

COMÉDIA DRAMÁTICA | RIO GRANDE DO SUL

DIREÇÃO: THAIS FUJINAGA

PRODUÇÃO: PAOLA WINK, JESSICA LUZ

EMPRESA PRODUTORA: VULCANA CINEMA

TEATRO DE CHOCOLATE

DRAMA | RIO DE JANEIRO

DIREÇÃO: ALDRI ANUNCIAÇÃO

PRODUÇÃO: DIOGO DAHL

EMPRESA PRODUTORA: COQUEIRÃO PICTURES

TERRA SEM MALES

DRAMA | PARÁ

DIREÇÃO: GIOVANI BORBA

PRODUÇÃO: ZÉ PAULO VIEIRA DA COSTA, BETO RODRIGUES, GIOVANI BORBA

EMPRESA PRODUTORA: 3D PRODUÇÕES



UMA HISTÓRIA DE VINGANÇA

DRAMA | SÃO PAULO

DIREÇÃO: LUAN FILIPPO OLDENBROCK

PRODUÇÃO: SARA SILVEIRA

EMPRESA PRODUTORA: DEZENOVE SOM E IMAGENS