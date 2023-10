“Nosso Sonho” é o grande vencedor do 16º Los Angeles Brazilian Film Festival

Foto: Sophie Charlote e Daniel de Oliveira © Marcos Daniel Ferreira

A premiação do 16º LABRFF aconteceu ontem, dia 26 de outubro, no The Culver Theater, em Los Angeles. O grande vencedor foi o filme “Nosso Sonho”, de Eduardo Albergaria.

Vera Holtz ganhou o prêmio de melhor atriz por sua atuação em “Tia Virgínia”, de Fabio Meira, e o melhor ator foi Daniel de Oliveira, por “Rio de Desejo”, de Sergio Machado.

Sophie Charlote recebeu Menção Honrosa por suas atuações em “Rio do Desejo” e “Meu Nome é Gal” e Gabriel Braga Nunes foi homenageado com o Prêmio Especial pela Carreira, em categoria que estreia no LABRFF.

Confira os premiados:

Maquiagem

Tayce Vale por “Meu Nome é Gal”

Diretor de Arte

Ana Mara Abreu por “Tia Virginia”

Edição

Renato Lima por “Predestinado”

Trilha Sonora

Plinio Profeta por “Nosso Sonho”

Roteiro

Mikael Albuquerque e Lusa Silvestre por “O Sequestro do Voo 375”

Direção de Fotografia

Carina Sanginitto por “Vermelho Monet”

Petrus Cariry por “Mais Pesado é o Céu”

Curta Metragem

“Welcome Back”

Produtores: Nicole Gullane, Christiane Fogaça e André Ristum

Melhor Filme da Mostra Internacional

“Snail”

Produtor: Renato Fimene

Menções Honrosas

Othon Bastos por “Esta Noite Seremos Felizes”

Juan Paiva Lucas “Koka” Penteado por “Nosso Sonho”

Quézia Lopes por “Corpos Invisíveis”

Sergio Machado por “Rio do Desejo”

Caco Monteiro e Lula Oliveira por “A Matriarca”

Sophie Charlote, por “Rio do Desejo” e “Meu nome é Gal”

Prêmio especial pela carreira

(categoria de estreia no 16º LABRFF)

Gabriel Braga Nunes

Ator Coadjuvante

Nando Cunha por “Nosso Sonho”

Atriz Coadjuvante

Louise Cardoso por “Tia Virginia”

Ator

Daniel de Oliveira por “Rio do Desejo”

Atriz

Vera Holtz por “Tia Virginia”

Documentário

“Sinfonia de um Homem Comum”

Produtores: José Joffily e Isabel Joffily

Direção

Sérgio de Carvalho por “Noites Alienígenas”

Melhor Filme

“Nosso Sonho”

Produção: Leonardo Edde