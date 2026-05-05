Cinebiografia retrata a trajetória de um dos maiores nomes do rap nacional

Antes dos números gigantes, dos palcos lotados e dos hits que ecoam pelo país, existia um sonho insistente tentando sobreviver à realidade. É desse ponto que parte a história de Hungria Hip Hop, um dos maiores nomes do rap nacional, que agora ganha as telas de cinema com “Hungria: A Escolha de um Sonho”, com estreia marcada para 7 de maio.

Misturando realidade e poesia em letras que falam de superação, afeto e conquista, Hungria construiu uma trajetória grandiosa. Na estrada desde os 14 anos, o rapper brasiliense transformou vivência em fenômeno, dominando plataformas, arrastando multidões e ocupando palcos como o Lollapalooza Brasil e o Rock in Rio, além de criar o próprio festival, Downtown – A Cidade do Hungria.

A cinebiografia acompanha justamente o início de tudo: um jovem cercado por obstáculos, tentando transformar realidade em possibilidade. Estrelado por Gabriel Santana, o longa revisita a juventude de Gustavo da Hungria na Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal, quando o sonho de viver da música começa a ganhar forma e a exigir escolhas difíceis.

Determinando a seguir no rap, Gustavo enfrenta resistência, dificuldades e dúvidas que colocam sua decisão à prova. Ao seu lado está Gabiru, amigo fiel que acredita em seu talento e viabiliza a gravação da primeira demo. Mas é dentro do ambiente familiar que a história encontra seu ponto mais sensível. Dona Raquel, mãe do artista e interpretada por Taty Godoi, é mais do que apoio: é presença constante, abrigo e força silenciosa. O elenco ainda conta com André Ramiro e Ramon Brant.

O longa conta com direção de Izaque Cavalcante e Cristiano Vieira, e é produzido pela Cayac Produções em parceria com a Studio 10 Filmes, que também assina a distribuição.