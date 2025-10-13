MIS realiza sessão gratuita, seguida de debate, do longa sul-coreano “Uma Família Normal”

A edição de outubro do Ciclo de Cinema e Psicanálise, do MIS, exibe o filme sul-coreano “Uma Família Normal”, lançado em 2023, do diretor Hur Jin-ho, adaptação do livro “O Jantar”, de Herman Koch. A sessão, que acontece no dia 14 de outubro, às 19h, é uma parceria com a Pandora Filmes. Após a exibição, será realizado um debate com a presença da psiquiatra Ana Balkanyi Hoffman e da jornalista Luciana Coelho, com mediação de Luciana Saddi.

O filme centra sua história nas decisões difíceis que duas famílias ricas precisam tomar diante de cenários éticos nebulosos. Enquanto Jae-wan (Sul Kyung-gu) é um advogado criminalista e bem-sucedido que não vê problema em defender assassinos, seu irmão mais novo, Jae-gyu (Jang Dong-gun), é um médico pediatra carinhoso e íntegro que prioriza a saúde de seus pacientes acima de seus ganhos e lucros pessoais. Uma vez por mês, os dois se encontram para jantar ao lado de suas esposas, desfrutando de luxuosas refeições. Uma noite, porém, depois de uma gravação de dois adolescentes espancando um homem na rua viralizar, eles descobrem que seus filhos estão envolvidos nesse crime violento. Ao serem testados em seus valores morais, o quarteto precisa enfrentar a realidade chocante da situação que, a cada momento, agrava-se e coloca o vínculo fraterno em risco.

Ciclo de Cinema e Psicanálise – “Uma Família Normal”

Data: 14 de outubro, às 19h

Local: Auditório MIS

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Classificação: 16 anos