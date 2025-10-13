Festival do Rio premias as ficções “Pequenas Criaturas” e “#Salve Rosa”
O Festival do Rio encerrou sua 27ª edição celebrando o melhor do cinema contemporâneo com o anúncio dos vencedores do Troféu Redentor, que contempla os filmes da Competição Principal e da mostra competitiva Novos Rumos da Première Brasil, e do Prêmio Felix, dedicado a obras com temática LGBTQIAPN+, sejam elas nacionais ou estrangeiras. A cerimônia foi realizada na noite de domingo (12/10), no Cine Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro.
Nesta edição, 48 filmes, entre longas e curtas-metragens, concorreram ao Troféu Redentor nas duas mostras competitivas da Première Brasil. O Festival do Rio também apresentou novidades para esta premiação, como a inclusão da categoria Melhor Figurino na Competição Principal e o retorno dos prêmios concedidos pelo voto popular, que elegeu os favoritos do público em três categorias: Melhor Longa-Metragem de Ficção e Melhor Longa-Metragem Documentário na Competição Principal da Première Brasil, além do prêmio de Melhor Longa-Metragem na mostra Novos Rumos. A solenidade teve os atores Clayton Nascimento e Luisa Arraes como mestres de cerimônia.
Confira os vencedores:
MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO
Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães
MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO: VOTO POPULAR
#SalveRosa, de Susanna Lira
MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
Apolo, de Tainá Müller e Ísis Broken
MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO: VOTO POPULAR
Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI
Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
MELHOR DIREÇÃO DE LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO
Rogério Nunes, por Coração das Trevas
MELHOR DIREÇÃO DE DOCUMENTÁRIO
Mini Kerti, por Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui
MELHOR ATRIZ
Klara Castanho, por #SalveRosa
MELHOR ATOR
Gabriel Faryas, por Ato Noturno
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
Diva Menner, por Ruas da Glória
MELHOR ATOR COADJUVANTE
Alejandro Claveaux, por Ruas da Glória
MELHOR ROTEIRO
Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, por Ato Noturno
MELHOR FOTOGRAFIA
Luciana Baseggio, por Ato Noturno
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
Claudia Andrade, por Pequenas Criaturas
MELHOR MONTAGEM
André Finotti, por Honestino
MELHOR SOM
Ariel Henrique e Tales Manfrinato, por Love Kills
MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
Plínio Profeta, por Apolo
MELHOR FIGURINO
Renata Russo, por #SalveRosa
MELHOR CURTA-METRAGEM (EX AEQUO)
Sebastiana, de Pedro de Alencar
O Faz-Tudo, de Fábio Leal
