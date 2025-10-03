3º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia tem inscrições abertas

O 3º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia, que acontece de 5 a 9 de novembro, em Iraquara, na Chapada Diamantina terá o tema Território Vivo, Cinema Sustentável. O evento discute caminhos para fortalecer redes de produção, exibição e formação no audiovisual para além dos grandes centros.

Realizado pela Ato3 Produções, o Fórum se consolida como espaço de encontro e articulação entre profissionais, estudantes, coletivos e instituições de todas as regiões do estado. Nesta edição, o projeto tem como anfitrião o 5º Festival Americano de Cinema e Vídeo Socioambiental de Iraquara (FASAI 2025).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma gratuita por meio deste link. Além de garantir a participação no evento, o formulário de inscrição servirá como base para a realização do primeiro censo dos realizadores audiovisuais do interior baiano. Com isso, ao registrar seus dados, cada participante irá contribuir para o diagnóstico do setor a partir das experiências e demandas de quem atua fora da capital.

A programação do 3º Fórum vai incluir duas oficinas, três workshops e seis grupos de trabalho com profissionais e especialistas das diferentes cadeias produtivas do audiovisual. As atividades irão culminar na elaboração da Carta de Iraquara, documento coletivo que reunirá as reflexões e propostas discutidas ao longo dos encontros.

Uma das novidades da edição é o Seminário de Cinema Indígena, que vai destacar experiências, produções e perspectivas de cineastas e comunidades indígenas da Bahia e de outras regiões do país. Assim, o evento visa reforçar seu compromisso com um audiovisual mais plural e representativo.

O Fórum vai discutir ainda temas como políticas públicas e desburocratização, modelos produtivos, captação de recursos, circulação de produções socioambientais, inovação e acessibilidade.

Criado em 2023, o Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia teve sua primeira edição em Vitória da Conquista, com foco na descentralização do setor e nas políticas de fomento. Em abril de 2025, o evento foi realizado em Ipiaú, alcançando mais de 4 mil pessoas junto ao 4º Circuito Cine Éden e se firmando como espaço estratégico de articulação regional. A ação resultou na publicação do livro “2º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia – Território Cinema”.