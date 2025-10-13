“Cenas de um Crime”, com Débora Nascimento e Fabrício Boliveira, estreia na HBO Max
A HBO Max lança, em 16 de outubro, a série “Cenas de um Crime”, um thriller policial em oito episódios (com aproximadamente 30 minutos cada) produzido pela Zola Filmes e estrelado por Débora Nascimento e Fabrício Boliveira. Com direção geral de Izabel Jaguaribe e direção de Giovanna Machline, a produção criada por Rafael Spínola – que assina o roteiro com Gustavo Bragança – apresenta uma narrativa envolvente marcada por segredos, traições e reviravoltas. A produção executiva é de Eduardo Pop, Fernanda Laignier e José Henrique Fonseca.
“Cenas de um Crime” explora a investigação de um assassinato com seu suspense concentrado quase inteiramente dentro de um condomínio. A trama gira em torno de uma pergunta central — “Quem matou?” — e, à medida que a investigação avança, segredos profundos da história do Brasil e de uma poderosa sociedade oculta vêm à tona.
Com o lançamento de dois episódios por semana, a série policial que acompanha dois detetives enquanto investigam um homicídio em uma mansão onde cada hóspede esconde um segredo perigoso. Um senhor em estado terminal é executado violentamente durante uma reunião familiar e a questão é levantada: quem mataria uma pessoa que já iria morrer? André (Fabricio Boliveira) e Bárbara (Débora Nascimento), recém-separados, são os policiais responsáveis pela investigação. Quando uma chuva torrencial causa um deslizamento na região, eles se veem ilhados junto aos suspeitos.
