Começam as filmagens de “Coligay”, série e filme sobre a primeira torcida gay do Brasil

As filmagens de “Coligay”, nova produção da Ventre Studio e da Casa de Cinema de Porto Alegre, em coprodução com o Canal Brasil e +Galeria, começaram na última semana na capital gaúcha. As gravações darão origem à série de quatro episódios que será exibida pelo Canal Brasil e a um longa-metragem, ambos dirigidos por Paulo Machline, com Irandhir Santos no papel principal.

Inspirado em uma história real, “Coligay” retrata a criação da primeira torcida 100% gay do Brasil, formada por torcedores do Grêmio durante os anos 1970, em plena ditadura militar. A trama acompanha Ramon, um cabeleireiro gremista que, ao lado dos amigos, transforma as arquibancadas hostis em palco de resistência, desafiando o preconceito e colorindo o futebol brasileiro.

Com roteiro de Patricia Corso, Raul Perez, Fernando Américo e Luiz Filipe Noé, o filme combina humor com drama para revisitar um episódio histórico da diversidade no Brasil. O elenco conta ainda com Zé Adão Barbosa, Vini Meneguzzi, Julia Soares, Bruno Fernandes, Edu D’Ávila, Duda Cardoso, Fred Vittola, Edu Mendas e Jana Pellizon.

A fotografia é de Livia Pasqual, a direção de arte de Richard Tavares e o figurino de Cacá Velasco. A produção executiva é assinada por Nora Goulart, Justine Otondo e João Queiroz. A trilha sonora original é de Leo Henkin, e a pós-produção de imagem é da Post Frontier.

Ainda sem previsão de estreia, a produção celebra a força da representatividade e o poder da irreverência em uma comédia vibrante sobre a torcida que virou o placar da história e mudou o futebol brasileiro para sempre.