Fernanda Montenegro protagoniza “Vitória”, novo filme de Andrucha Waddington

Foto © Suzanna Tierie

O longa-metragem “Vitória”, estrelado por Fernanda Montenegro e dirigido por Andrucha Waddington, chega aos cinemas brasileiros no dia 13 de março. Baseado na impressionante história real de Joana da Paz, que por anos teve sua identidade protegida pelo Serviço de Proteção à Testemunha, “Vitória” é inspirado na obra literária “Dona Vitória Joana da Paz”, do jornalista Fábio Gusmão. Paula Fiuza assina o roteiro do filme.

O emocionante drama retrata a trajetória de Joana da Paz, uma aposentada que, diante da crescente sensação de insegurança em sua vizinhança, decide filmar da janela de seu apartamento, em Copacabana, as ações de uma perigosa quadrilha. O material gravado por ela chama a atenção do jornalista Flávio Godoy, interpretado por Alan Rocha, que transforma o caso em uma denúncia de grande repercussão na mídia e impressiona o país.

Além de Fernanda Montenegro e Alan Rocha, o elenco conta com Linn da Quebrada, Laila Garin, Thawan Lucas, Jennifer Dias, Thelmo Fernandes e Sacha Bali. O filme Original Globoplay tem produção da Conspiração, coprodução da MyMama Entertainment e Globoplay, e apoio da Globo Filmes. A distribuição é da Sony Pictures.

Uma sessão especial gratuita do Circuito Spcine será realizada no cinema do CEU Vila Alpina, em São Paulo, no dia 11 de março, às 10h, com a presença do diretor Andrucha Waddington, que realizará uma conversa com o público antes da exibição. Os ingressos serão distribuídos com 1 hora de antecedência.