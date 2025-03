Coprodução Brasil-Itália “A Versão de Anita” chega aos cinemas

O que diria Anita Garibaldi se estivesse viva hoje? Contando a sua vida 200 anos após o seu nascimento, repassamos a sua biografia a partir de uma nova perspectiva, com a sua voz, através dos seus olhos e do seu ponto de vista muito pessoal. Esta é a premissa de “A Versão de Anita“, que estreia a partir do dia 13 de março. O longa terá sessão comentada em Porto Alegre (RS), na Cinemateca Paulo Amorim (R. dos Andradas, 736), no dia 13, às 19h. A projeção contará com a presença do produtor Juan Zapata e membros da equipe. O filme segue seu percurso nos cinemas em Caxias do Sul (RS), no dia 26, São Paulo (SP), no dia 27, Laguna (SC), terra natal de Anita, e outras praças de exibição a serem anunciadas.

Híbrido entre documentário e ficção, “A Versão de Anita” é uma coprodução entre a Land Comunicazione, da Itália, e a brasileira Zapata Filmes. O longa tem direção do italiano Luca Criscenti (que divide roteiro com Silvia Cavicchioli e Daniela Ceselli), produção de Juan Zapata e produção local no Brasil de Douglas Limbach, junto a uma grande equipe de profissionais no sul do Brasil, norte da Itália e Uruguai.

No filme, Anita Garibaldi (1821-1849) olha para si mesma e revive sua história, sob seu olhar pessoal e sua voz, para reconstituir sua impressionante biografia. A obra é protagonizada pela atriz italiana Flaminia Cuzzoli, que representa a figura histórica no passado e nos dias atuais. O longa tem colaboração da escritora Letícia Wierzchowski, da bisneta Annita Garibaldi Jallet e de Adilcio Cadorin, entre outros especialistas.

Premiado no Festival de Cinema de Punta del Este, em 2023, “A Versão de Anita” participou também da seleção do italiano Festival de Trieste. Recentemente, esteve na programação do Festival de Fort Lauderdale em Miami, EUA. Uma edição para TV foi exibida na Itália na programação da RAI TV (e sua plataforma de streaming RAI3) com mais de um milhão e meio de visualizações. A versão que chega aos cinemas no Brasil é inédita e exclusiva.

A jovem heroína brasileira Ana Maria de Jesus Ribeiro conta sua vida como mulher, lutadora, esposa e mãe. Ele fala no rádio, em uma longa entrevista conduzida pelo italiano Marino Sinibaldi, que interpreta a si mesmo. Ela fala com seu companheiro de vida, Giuseppe Garibaldi. Ela fala com os historiadores que acompanham a narrativa, submetendo a uma análise crítica as “verdades” a que foi submetida, questionando as fontes.

O filme teve gravações em Bologna e Nápoles, na Itália, e, no Brasil, nas cidades de Laguna, Mostardas (RS) e também na capital gaúcha. O filme reimagina Anita para os tempos atuais enquanto faz um resgate histórico da heroína.

“A Versão de Anita” foi produzido graças ao prêmio para coprodução de Ibermedia 2021, somado ao investimento da RAI TV e da Emilia Romagna Filmcommission. A estreia gaúcha integra a programação oficial da comemoração dos 150 anos da imigração italiana no RS e conta com o apoio institucional do Consolato Generale d’Italia em Porto Alegre, do Instituto Anita Garibaldi – RS e da Casa de Cultura Mario Quintana.