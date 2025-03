Cao Guimarães lança seu novo filme, “Amizade”

“Já que eu não podia trazer os amigos comigo para o Uruguai, eu os trouxe através de sons e imagens”. A frase dita por Cao Guimarães no documentário “Amizade” sintetiza a essência do filme: uma coletânea de momentos reais, registros espontâneos e memórias acumuladas ao longo de 30 anos. Filmado em diversos formatos – de filmes Super8 e 16mm a telas de computador, fitas cassete e gravações de secretária eletrônica –, o longa reúne pequenos gestos e encontros que, juntos, formam um retrato íntimo e afetivo sobre amizade, tempo e partilha.

A amizade, assim como o cinema, é feita de encontros, distâncias e reencontros. E é a partir dessas costuras que Cao constrói um filme que oscila entre a memória e a invenção, o pessoal e o universal. No centro dessa construção está a relação do diretor com seus amigos, entre eles Beto Magalhães, produtor de muitos dos seus filmes, cuja mudança de Belo Horizonte para Montevidéu foi registrada em três dias de filmagem.

Ao revisitar décadas de registros pessoais, Cao transforma sobras, rastros e restos em matéria-prima para um filme que dialoga com sua própria trajetória.

Ao longo de sua carreira, Cao Guimarães construiu uma filmografia marcada pela interseção entre o cinema e as artes visuais, entre o real e o onírico. Desde os anos 1990, seu trabalho transita entre o cinema de invenção e o documentário expandido, explorando novas formas de percepção da imagem e do cotidiano. Seus filmes já foram exibidos e premiados em festivais como Berlim, Locarno, Veneza e Sundance, além de integrarem coleções de museus como MoMA (Nova York), Tate Modern (Londres) e Fondation Cartier (Paris).

O documentário “Amizade” estreia nos cinemas brasileiros no dia 13 de março, com distribuição da Embaúba Filmes, que promove, nesta terça-feira (11/03), uma sessão especial, com entrada gratuita, no Espaço Petrobras de Cinema, em São Paulo, a partir das 21 horas, com a presença do diretor para um bate-papo após a sessão.