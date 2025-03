Estreia nos cinemas “O Melhor Amigo”, de Allan Deberton

“O Melhor Amigo”, lançamento da Sessão Vitrine Petrobras, chega aos cinemas de todo o Brasil em 13 de março, com direção de Allan Deberton (“Pacarrete”). O filme reitera o quão irresistíveis são as histórias de amor. Mas, para além de uma boa dose de sedução, descobertas e a tradicional ansiedade das novas paixões, o diretor cearense dá um passo além e narra a história do jovem Lucas (Vinicius Teixeira), a partir de verdadeiros hits das décadas de 80 e 90. O longa é uma produção Deberton Filmes em coprodução com o Telecine e produção associada da Mistika.

Frustrado com seu atual relacionamento com Martin (Léo Bahia), que adora grandes declarações de amor, o jovem arquiteto Lucas decide viajar sozinho para Canoa Quebrada, no Ceará, para espairecer. Mas, mais do que um cenário paradisíaco, Lucas reencontra uma antiga paixão de faculdade, o sedutor Felipe (Gabriel Fuentes). Entre questões mal resolvidas do passado e novas possibilidades para o futuro, Lucas embarca em uma jornada musical, capaz de revelar descobertas importantes sobre si mesmo.

Fora o trio de protagonistas, “O Melhor Amigo” inclui Diego Montez e um elenco formado por grandes atores e atrizes cearenses como Dênis Lacerda (Deydianne Piaf), Souma, Muriel Cruz, Rodrigo Ferrera (Mulher Barbada), Solange Teixeira, Patrícia Dawson, Walmick de Holanda, Gabriel Arthur e Adna Oliveira. Junto com um corpo de baile, todos se entregam de corpo e alma para os divertidos números musicais, coreografados por Rômulo Vlad.

Mas, se tratando de um filme com um carinho especial pelos anos 1980, figuras emblemáticas desta época fazem também participações especiais, como personagens que vão ajudar Lucas ao longo das suas férias. Cláudia Ohana, por exemplo, interpreta a mística Estrela D’Alva, enquanto Mateus Carrieri é um hóspede no mesmo hotel de Lucas. Além de Gretchen, que interpreta a si mesma, cantando dois dos seus grandes sucessos, “Melô do Piripipi” e “Conga Conga”, acompanhada de Esdras de Souza.