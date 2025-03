Série “Cinéticas”, que apresenta perfil de cineastas latino-americanas, estreia no Curta!

Se o cinema é a arte em movimento, para cineastas como Everlane Moraes, (foto) isso é um mote e um símbolo da vida. Em suas obras, a realizadora encontra um reflexo de sua própria trajetória: se a ideia é se mexer, o objetivo é explorar e extravasar sentimentos e experiências. Suas histórias são apresentadas no episódio “Narrativas Negras no Cinema de Everlane Moraes”, que abre a série original e inédita “Cinéticas”, uma estreia exclusiva do Curta!.

A produção foi viabilizada pelo canal através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e apresenta, em nove episódios, o perfil, as obras e as ideias de cineastas latino-americanas, percorrendo a geografia intensa dessa região para desvendar o cinema feito por mulheres. Para explorar o processo criativo e as influências de Everlane, o episódio, dirigido por Caroline Margoni e Tila Chitunda, traz depoimentos inéditos, imagens de arquivo de filmes da cineasta e gravações que acompanham seu cotidiano e sua intimidade.

Nascida no interior baiano e criada no segundo maior remanescente quilombola urbano do Brasil, em Aracaju, o Quilombo Caixa D’ Água, ela traduz em suas obras suas vivências como mulher negra. O quilombo, eterno espaço de resistência, se torna protagonista de sua liberdade de movimento, dando o nome a um celebrado e importante documentário.

O episódio retraça a carreira e as andanças de Everlane. Em Cuba, encontra mais do que formação técnica como cineasta. Na ilha, se descobre latino-americana a partir dos estudos e reflexões sobre as rotas coloniais, a escravidão e a desigualdade. O preconceito se torna tema de seus filmes, trazendo para a arte discussões aparentemente simples, mas cheias de significados, como um corte de cabelo.

Explorar o mundo trouxe novas perspectivas, que se somaram a memórias afetivas de sua infância. Everlane cresceu num ambiente que, segundo ela, parecia uma galeria, com as obras de arte de seu pai. A partir de seus quadros, não só aprendeu a retratar sonhos, mas a criar conexões a partir das artes, integrando o seu cinema aos outros saberes.

Buscando referências nas artes, na religião e em suas raízes, a cineasta faz do seu set um terreiro. Para contar uma boa história, é necessário se reconectar. Quando tudo parece caótico, é no movimento de retorno que ela reencontra os outros e a si.

Com nove episódios de 26 minutos, “Cinéticas” é uma produção da Alumia Filmes com direção geral e roteiro de Caroline Margoni. A direção é compartilhada com outras cineastas a cada episódio: Tuca Siqueira investiga a poética de Dominga Sotomayor, em Santiago do Chile; Dea Ferraz desvela a força de Lucía Garibaldi, no Uruguai; Tila Chitunda traça um retrato íntimo de Everlane Moraes, na Bahia; Renata Felisatti explora a criatividade de Carolina Markowicz, em São Paulo; Barbara Cunha aproxima-se do olhar de Glenda Nicácio, no Rio de Janeiro; Cecília da Fonte revela a inventividade de Jorane Castro, em Belém do Pará; Mariana Porto investiga Graci Guarani, em Pernambuco; Cynthia Falcão revisita a obra de Renata Pinheiro, também em Pernambuco; e a própria Caroline Margoni, idealizadora do projeto, mergulha no universo de Inés Barrionuevo, na Argentina.

Os episódios poderão ser vistos no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br), um dia depois da estreia na televisão. A estreia é no dia temático Quartas de Cena e Cinema, 12 de março, às 21h30.