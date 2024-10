Matapi abre inscrições para Rodadas de Negócios

As inscrições para as Rodadas de Negócios da sétima edição do Matapi já estão abertas no site do evento, http://matapimercadoaudiovisual.com.br, e serão encerradas em 6 de novembro, às 18h. Nas Rodadas, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos e/ou produtos aos players convidados, como executivos de canais, produtores, distribuidores, programadores de streaming nacionais e internacionais.

O Matapi, evento de mercado dedicado ao audiovisual amazônico, acontece de 26 a 29 de novembro, no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no centro de Manaus. As Rodadas de Negócios ocorrerão no dia 28 de novembro, das 10h30 às 12h e das 14h às 18h para os projetos selecionados pelos players. Cada expositor terá até 20 minutos para apresentar seu projeto a cada player.

No ato da inscrição, a empresa produtora deve concordar com as datas de realização das atividades e se comprometer a estar presente com, pelo menos, um(a) representante, durante todo o tempo das atividades. Os horários das apresentações serão definidos e informados pela organização do Matapi.

A empresa produtora, no ato da inscrição, declara ser a detentora e titular dos direitos autorais ou possuir autorização de terceiros para inscrever o projeto e/ou produto nas Rodadas de Negócios, além de autorizar a divulgação das informações gerais do projeto e/ou produto no catálogo do evento.

As inscrições para as Rodadas de Negócios tem um custo de R$ 50 (cinquenta reais) por produtora.

Serão considerados para as Rodadas de Negócios apenas projetos em diferentes etapas de produção e/ou produtos finalizados de empresas produtoras independentes de qualquer porte, desde que possuam CNPJ, incluindo também empresas individuais com registro MEI.

Cada empresa produtora poderá inscrever até três projetos para até três players nas Rodadas de Negócios.

Os players do Matapi serão as distribuidoras Olhar Filmes, Embaúba Filmes e Descoloniza Filmes, a produtora Maria Farinha Filmes, os canais da Stenna Group (Zoomoo Kids, BM&C News, Agroplus, Trip Brazil Channel, NSports, Nosso Futebol) e da Box Brazil TV (Prime Box Brazil, Fashion TV, Box Kids e Box Brazil Play) e as plataformas de streaming Cardume e Sommos Amazônia.

Em parceria com os programas Cinema do Brasil e Brazilian Content estarão presentes também as produtoras So-cle da França, Impacta Cine do México e Preciosa Media da Colômbia. Uma quarta produtora será confirmada.

O Matapi é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo – Chamamento Público para Ações na Área do Audiovisual, do Conselho Estadual de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia do Amazonas, Governo do Amazonas, Ministério da Cultura e Governo Federal. Tem realização da Leão do Norte e Casa Ninja Amazônia, e apoio do Projeto Paradiso e Ibis Styles.