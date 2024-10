“Receba!”, de Pedro Perazzo e Rodrigo Luna, entra em cartaz

“Receba!”, dirigido por Pedro Perazzo e Rodrigo Luna, fará estreia nacional no dia 24 de outubro, com distribuição da Olhar Filmes. A produção, inteiramente filmada em Salvador, oferece uma nova perspectiva ao gênero policial, misturando ficção e a realidade social da cidade, apresentando uma trama que se aprofunda em temas como violência, poder e redenção, ambientada no contexto da capital baiana.

Com roteiro assinado por Pedro Perazzo, também roteirista das séries “Irmãos Freitas” (Max) e “Impuros” (Disney+), o filme é uma adaptação do livro “A Guerra dos Bastardos” (2007), da escritora Ana Paula Maia, bicampeã do Prêmio São Paulo de Literatura e criadora da série “Desalma”, produção original Globoplay.

O filme tem uma narrativa centrada na caçada por uma bolsa roubada contendo uma pequena fortuna, e surpreende com reviravoltas e personagens marcantes do submundo de Salvador.

A protagonista Edvana Carvalho, que recentemente interpretou a personagem Inácia na novela “Renascer” (Globo), traz sua experiência de mais de 35 anos no teatro e nas telas, sendo uma das fundadoras do Bando de Teatro Olodum.

Ao lado de Edvana, nomes como Jackson Costa, Daniel Farias, Evelin Buchegger, Narcival Rubens e Tânia Toko compõem o elenco, criando uma forte representação do talento baiano. A trilha sonora, que complementa a atmosfera da produção, conta com artistas contemporâneos da Bahia como Afrocidade, Baco Exu do Blues e TrapFunk&Alivio.

Com uma trajetória em importantes festivais de cinema, “Receba!” estreou na 25ª edição do Cine PE Festival Audiovisual, onde levou os prêmios de Melhor Filme pelo voto popular, Melhor Edição de Som para Napoleão Cunha e Melhor Atriz para Evelin Buchegger, reconhecida pelo júri oficial, e foi exibido na Mostra Competitiva Nacional do 17º Panorama Internacional Coisa de Cinema.

“Receba!” é uma produção Mulungu Realizações e Ideograma Produções Culturais, em coprodução com Vatapá Produções, Buhfu! Filmes e Giro Planejamento Cultural. O projeto de distribuição do filme foi contemplado nos Editais de Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.