“Segredos”, de Emiliano Ruschel, chega aos cinemas

“Segredos” (“Secrets”), sexto longa-metragem do diretor gaúcho Emiliano Ruschel, apresenta uma narrativa intensa sobre o casal Noah (Ruschel) e Naomi (Danni Suzuki), que, apesar de sua aparência de perfeição na alta sociedade, enfrentam uma montanha-russa emocional repleta de mentiras e desilusões. Enquanto tentam manter as aparências em meio a compromissos diplomáticos e uma vida luxuosa, seus conflitos revelam a fragilidade de seu relacionamento.

O filme chega aos cinemas do Brasil no dia 24 de outubro pela A2 Filmes na América Latina e internacionalmente pela Great Movies.

Com um enredo que mistura thriller e romance, “Secrets” explora como a verdade pode ser tanto libertadora quanto destrutiva, deixando o público intrigado até o último momento.

Além do casal protagonista formado por Ruschel e Danni Suzuki, o elenco também conta com Sammy Sampaio, Priscila Vaz, Edna Aguiar, Lumi Kin, Carlos Takeshi, Monique Lafond e o ator inglês David Herman.

“Segredos” foi eleito Melhor Filme de Drama no Monthly Film Festival, na Sérvia, e no Marbella Internatinal Film Festival, na Espanha. Com produção da Ruschel Studios, em parceria com a Great Movies, e distribuição da A2 Filmes, o longa foi gravado inteiramente em inglês.