19º Fest Aruanda anuncia selecionados da Mostra Competitiva de Curtas Paraibanos

A 19ª edição do Fest Aruanda será realizada de 5 a 11 de dezembro, na rede Cinépolis (Manaíra Shopping), com entrada franca ao público, nos três turnos (manhã, tarde e noite). A produção do evento, capitaneada pela Bolandeira Arte & Films, anunciou os curtas-metragens paraibanos selecionados para a mostra competitiva Sob o Céu Nordestino. Confira abaixo:

“A Menina da Serra”, de Cleyson Gomes (Animação). Paulista/PB (2024)

“Areia, Memória e Cinema”, de Letícia Damasceno (Documentário). Areia/PB (2023)

“Breu”, de Joilson Custódio (Ficção). Bananeiras/PB (2024)

“Concha”, de Pattrícia de Aquino (Ficção). Campina Grande/PB (2024)

“Marilak”, de Carlos Mosca (Ficção). Campina Grande/PB (2024)

“Nua”, de Fabi Melo (Ficção). Campina Grande/PB (2024)

“O Sonho de Anu”, de Vanessa Kypá (Ficção). Itaporanga/PB (foto, 2024)

“Rita Não Anda Só”, de Ary Régis Lima (Ficção). Guarabira/PB (2024)

“Salvatério”, de Dani L. (Ficção). João Pessoa/PB (2022)

“Suspiro”, de Nill Marcondes (Ficção). João Pessoa/PB (2024)