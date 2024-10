Novo filme de Francis Ford Coppola estreia nos cinemas

“Megalópolis”, novo longa do visionário diretor e roteirista vencedor do Oscar Francis Ford Coppola (“O Poderoso Chefão” e “Apocalypse Now”), chega aos cinemas nesta quinta-feira, 31 de outubro, com distribuição da O2 Play.

A superprodução de 120 milhões de dólares foi autofinanciada por Coppola e teve sua estreia no Festival de Cinema de Cannes deste ano, onde disputou a Palma de Ouro.

A história gira em torno de um conflito entre Cesar (Adam Driver), um artista que sonha com um futuro utópico, e Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), o ambicioso prefeito de Nova Roma. O elenco inclui Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight e Laurence Fishburne.

Em entrevista para a imprensa em setembro, Coppola comentou que tanto o personagem de Adam Driver quanto o projeto defendido pelo artista na trama foram inspirados, respectivamente, em Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, e na capital do estado, Curitiba. De acordo com Coppola, o projeto da cidade brasileira o inspirou para criar o projeto igualmente utópico defendido por seu personagem principal, Cesar Catilina, que, assim com Jaime Lerner, é um urbanista visionário defensor de uma remodelação de Nova Roma.

Francis Ford Coppola, que está no Brasil, onde recebeu o prêmio Leon Cakoff da 48ª Mostra, participou de uma conversa sobre cinema, mediada pela jornalista Isabela Boscov, em que contou sobre sua história pessoal, carreira e jornada no desenvolvimento do filme “Megalópolis”. O evento aconteceu no B32, em São Paulo, com a participação de estudantes, jornalistas, influenciadores e profissionais do mercado.

O cineasta contou que a sua trajetória começou quando tinha 9 anos ao escrever peças de teatro e a assistir a filmes que serviram de inspiração para sua carreira após contrair poliomielite e ficar paralisado por quase um ano. E também comentou sobre o pioneirismo no uso de tecnologias digitais e som surround no cinema, com a fundação do Zoetrope Studios nos anos 80.

O evento foi promovido pela O2 Play, em parceria com a O2 Filmes, patrocínio C6 Bank, JHSF e apoio da Spcine, Ingresso.com e B32.