MinC e ABDI firmam parceria para pesquisa nacional sobre o impacto econômico do audiovisual

Foto © Tarcisio Boquady

Nesta segunda-feira (28), durante o Seminário Economia Audiovisual e Interseccionalidades, realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT). Celebrado na presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, da secretária da SAV, Joelma Gonzaga, e do presidente da ABDI, Ricardo Capelli, ele visa a produção de uma pesquisa nacional sobre a indústria do audiovisual.

O seminário, que ocorre de 28 a 30 de outubro, destaca o impacto econômico do setor, focando na inclusão de grupos historicamente sub-representados e nas oportunidades da economia criativa. Essa é uma etapa importante para a construção do novo Plano de Diretrizes e Metas (PDM) do Audiovisual Brasileiro, que definirá políticas públicas para a próxima década.

O ACT prevê cooperação mútua entre a ABDI e a SAV para aprofundar o conhecimento e promover o desenvolvimento da indústria audiovisual. Com a colaboração da UFF e de instituições como RioFilme, Ancine, UFRJ e FGV, o estudo mapeará o mercado de trabalho e o potencial de inovação e internacionalização do audiovisual brasileiro.

Após a assinatura, o evento continuou com a mesa de abertura Diálogos entre as Indústrias Audiovisuais da Coreia do Sul e do Brasil, com Cheulhong kim, diretor do Centro Cultural Coreano no Brasil e Alex Braga, diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), onde discutiram cooperação e intercâmbio entre os dois países. Nos próximos dias, o seminário promoverá mesas de debates e grupos de trabalho, com sugestões e propostas que serão analisadas pelo Conselho Superior de Cinema até dezembro, durante a consulta pública do PDM no portal do MinC.

O novo PDM será apresentado no início de 2025, com a participação social de profissionais do setor, especialistas e sociedade civil, refletindo um compromisso do governo federal com uma agenda inclusiva e estratégica para o audiovisual brasileiro.