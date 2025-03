Filmes de Cao Guimarães estão disponíveis em streamings

O cineasta mineiro Cao Guimarães, que estreou nos cinemas, esta semana, seu novo filme, o longa documental “Amizade“, tem sua obra disponibilizada em plataformas de streaming. A plataforma gratuita Embaúba Play ampliou a retrospectiva dedicada ao diretor, o Foco Cao Guimarães. Os novos títulos disponíveis são “Ex-isto” (2010), “Elvira Lorelay Alma de Dragón” (2012), “Otto” (2012), “O Homem das Multidões” (2013) e “Espera” (2018), formando um percurso que atravessa diferentes formatos e temas ao longo de mais de uma década. Os outros cinco títulos que integram o Foco são “O Fim do sem Fim” (2001), “Rua de Mão Dupla” (2002), “A Alma do Osso” (2004), “O Andarilho” (2006) e “Acidente” (2006).

Já a plataforma Sesc Digital, também gratuita, lançou, com exclusividade, o recente filme de Cao, “Santino” (foto), sobre um veredeiro que vive com a família na bacia do Rio São Francisco, em Minas Gerais, numa região de paisagens mágicas que inspiraram o escritor Guimarães Rosa em “Grande Sertão: Veredas”. O filme está disponível até o dia 13 de maio, em sesc.digital.

A plataforma Embaúba Play pode ser acessada em embaubaplay.com.