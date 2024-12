Comitê Gestor do FSA aprova plano de ação para RioFilme e reserva de recursos para São Paulo

Foto © Filipe Araújo/MinC

Em sua 71ª reunião, realizada nessa terça-feira (17/12), o Comitê Gestor do Fundo Setorial Audiovisual (FSA) aprovou o plano de ação da RioFilme, que poderá alcançar investimentos de R$ 100 milhões. Além disso, o colegiado votou por unanimidade a reserva de outros R$ 100 milhões para o setor audiovisual de São Paulo, cujo plano ainda será apresentado ao colegiado.

A reunião contou ainda com as presenças de Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual, Vinícius Clay, diretor da Ancine, Eduardo Marques, presidente da RioFilme, Lyara Oliveira, presidente da Spcine, Marília Marton, secretária de cultura do estado de São Paulo e representantes do setor.

Outro ponto de destaque foi a aprovação da proposta de ajuste da Linha Temática de Coprodução de Novelas, apresentada por Antonia Pellegrino, diretora de conteúdo e programação da EBC, que passa a incorporar um novo modelo de negócios da empresa, equilibrando a aplicação de indução regional e cotas.

A Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura (MinC) também apresentou informações complementares ao Programa Arranjos Regionais, que destinará R$ 300 milhões para estados e municípios das regiões CONNE e FAMMES, com proporção de 70% e 30%, respectivamente, na destinação dos recursos. A previsão de lançamento da chamada é em fevereiro, com abertura das inscrições em abril, consolidando o compromisso do MinC com a descentralização e o fortalecimento do setor audiovisual brasileiro.