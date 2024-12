“Ainda Estou Aqui” e seu rival “Emilia Pérez” estão no listão de pré-indicados ao Oscar

Foto: “Aqui Estou Aqui” © Alile Dara Onawale

Por Maria do Rosário Caetano

“Aqui Estou Aqui”, de Walter Salles, é um dos quinze semifinalistas ao Oscar internacional, que será entregue no dia dois de março de 2025. Passou, portanto, pela primeira peneira da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

No dia 17 de janeiro, serão conhecidos os cinco filmes que disputarão a estatueta dourada. As chances do longa brasileiro são grandes. Ele deve ser um dos escolhidos. Sua campanha é das mais ousadas e bem-feitas, e o trio Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello (este deu mini-trégua para divulgar “O Auto da Compadecida 2”, estreia do Natal) vem trabalhando com imensa dedicação.

Os rivais de “Ainda Estou Aqui” são pesos-pesados. Na linha de frente está “Emilia Pérez”, produção francesa ambientada no México e comandada por Jacques Audiard. O filme caiu no gosto dos mais amplos segmentos da crítica e dos festivais. Foi premiado em Cannes, por seu elenco da pesada (e com o Prêmio do Júri) — perdeu a Palma de Ouro para “Anora”, de Sean Baker, mas não deixou de causar sensação. A ponto de, no Globo de Ouro, bater recorde de indicações — dez. E em categorias nobres.

Na França, o filme vendeu 1.060.788 ingressos. Está, nesse quesito, atrás do filme brasileiro, que se aproxima de 3 milhões de espectadores.

Os outros títulos votados para a lista de cinco finalistas ao Oscar internacional são o iraniano “A Semente da Figueira Sagrada”, de Mohammad Rasoulof, que teve a bandeira alemã como guarida, o italiano “Vermiglio”, de Maura Delpero, o irlandês, falado em gaélico, “Kneecap”, de Rick Peppist (quem viu diz que é tão ou mais doidão que o “Transpotting”, de Danny Boyle). E, quem sabe, para dar representatividade à África, haja espaço para o urgente e poderoso “Dahomey”, de Mati Diop, do Senegal. Documentário que, por sinal, conquistou no começo do ano o Urso de Ouro de Berlim.

Note-se que outro documentário-sensação ganhou vaga no listão dos quinze pré-finalistas: “From Ground Zero”, da Palestina. E que outro filme palestino (este em parceria com Israel) brilha na lista de Longas Documentais: “No Other Land”, que causou frisson na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Vejam que, na categoria Oscar Internacional, ficou fora da parada o belo e festejado “Tudo que Imaginamos Como Luz”, da Indiana Payal Kapadia (super-bem acolhido pelo Globo de Ouro). Isto aconteceu porque o grande país asiático, pátria de Bollywood, preferiu indicar “Laapataa Ladies”.

A Academia de Hollywood divulgou, nesse final de tarde de 17 de dezembro, os pré-finalistas em dez categorias. Falta, ainda, a lista de candidatos a melhor longa de animação, que será divulgada nas próximas semanas.

FILME INTERNACIONAL

França, “Emilia Pérez”

Brasil, “Ainda Estou Aqui”

Alemanha, “A Semente da Figueira Sagrada”

Itália, “Vermiglio”

Irlanda, “Kneecap”

Senegal, “Dahomey”

Canadá, “Universal Language”

República Theca, “Waves”

Dinamarca, “A Garota com Agulha”

Islândia, “Touch”

Letônia, “Flow”

Noruega, “Armand”

Palestina, “From Ground Zero”

Tailândia, “How to Make Millions before Grandma Dies”

Reino Unido, “Santosh”

MELHOR LONGA DOCUMENTÁRIO

Dahomey

No Other Land

The Bibi Files

Black Box Diaries

Daughters

Eno

Frida

Hollywoodgate

Porcelain War

Queendom

The Remarkable Life of Ibelin

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Union

Will & Harper

MELHOR DOCUMENTÁRIO (Curta-Metragem)

Chasing Roo

Death by Numbers

Eternal Father

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Keeper

Makayla’s Voice: A Letter to the World

Once upon a Time in Ukraine

The Only Girl in the Orchestra

Planetwalker

The Quilters

Seat 31: Zooey Zephyr

A Swim Lesson

Until He’s Back

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Emília Pérez

O Aprendiz

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Um Homem Diferente

Duna: Parte 2

Maria

Nosferatu

A Substância

Waltzing with Brando

Wicked

MELHOR TRILHA SONORA

Emilia Pérez

Alien: Romulus

Babygirl

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

Pisque Duas Vezes

Blitz

O Brutalista

Rivais

Conclave

The Fire Inside

Gladiador II

Horizon: An American Saga Chapter 1

Divertida Mente 2

Nosferatu

O Quarto ao Lado

Sing Sing

The Six Triple Eight

Wicked

Robô Selvagem

A Jovem e o Mar

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

“El Mal” – Emilia Pérez

“Mi Camino” – Emilia Pérez

“Forbidden Road” – Better Man

“Winter Coat” – Blitz

“Compress/Repress” – Rivais

“Never Too Late” – Elton John: Never Too Late

“Sick In The Head” – Kneecap

“Beyond” – Moana 2

“Tell Me It’s You” – Mufasa: O Rei Leão

“Piece By Piece” – Piece by Piece

“Like A Bird” – Sing Sing

“The Journey” – The Six Triple Eight

“Out Of Oklahoma” – Twisters

“Kiss The Sky” – Robô Selvagem

“Harper And Will Go West” – Will & Harper

MELHOR ANIMAÇÃO (Curta-Metragem)

“Au Revoir mon Monde”

“A Bear Named Wojtek”

“Beautiful Men”

“Bottle George”

“A Crab in the Pool”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Maybe Elephants”

“Me”

“Origami”

“Percebes”

“The 21″

“Wander to Wonder”

“The Wild-Tempered Clavier”

“Yuck!”

MELHOR CURTA (Live-Action)

“Anuja”

“Clodagh”

“The Compatriot”

“Crust”

“Dovecote”

“Edge of Space”

“The Ice Cream Man”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“A Lien”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

“The Masterpiece”

“An Orange from Jaffa”

“Paris 70″

“Room Taken”

MELHOR SOM

“Emilia Pérez”

“Alien: Romulus”

“Blitz”

“A Complete Unknown”

“Deadpool & Wolverine”

“Dune: Part Two”

“Gladiator II”

“Joker: Folie à Deux”

“Wicked”

“The Wild Robot”

MELHORES EFEITOS VISUAIS