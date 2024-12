Floresta produz adaptação brasileira de “Quarto do Pânico”

A Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, anunciou a produção de seu primeiro telefilme, “Quarto do Pânico”. O projeto, que já está sendo produzido para venda a plataformas de streaming, é uma adaptação brasileira inspirada no aclamado suspense “Panic Room”, do cineasta norte-americano David Fincher, originalmente estrelado por Jodie Foster. A nova versão terá Isis Valverde (foto) no papel principal e será dirigida por Gabriela Amaral Almeida (“O Animal Cordial” e “A Sombra do Pai”). O roteiro foi adaptado por Fábio Mendes (“Dom” e “Velhos Bandidos”, em produção).

Na adaptação da Floresta, uma mulher que acabou de perder seu marido é obrigada a se refugiar com sua filha pré-adolescente no quarto secreto da casa onde moram. Isso acontece depois que ladrões invadem o local para roubar algo que se encontra justamente onde as duas estão escondidas.

“Panic Room” foi lançado originalmente em 2002. Aclamado pela crítica, recebeu elogios por seu suspense, capaz de deixar o espectador eletrizado. Mais de duas décadas depois, os temas do filme seguem atuais, com grande relevância na sociedade.