Festival de Berlim seleciona filmes brasileiros para as mostras Panorama e Generation

Foto: Cena de “A Natureza das Coisas Invisíveis” © Laura Brandão

“Ato Noturno”, novo longa dos diretores brasileiros Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, foi selecionado para a mostra Panorama da 75ª edição do Festival de Berlim, que acontece de 13 a 23 de fevereiro de 2025. Produzido por Jessica Luz e Paola Wink, o filme já tem distribuição garantida no Brasil pela Vitrine Filmes, ainda não tem data de estreia no circuito comercial.

Esta é a terceira participação do duo no evento, que recebeu seu longa de estreia “Beira-Mar” na mostra Fórum, em 2015, e “Tinta Bruta”, em 2018, também na Panorama, onde levou dois prêmios: o Teddy Award de Melhor Filme, o mais importante prêmio destinado ao cinema queer do mundo, e o C.I.C.A.E. de Melhor Filme da mostra Panorama.

Protagonizado pelo ator revelação Gabriel Faryas, “Ato Noturno” é um suspense erótico que entrelaça desejo e performance em uma narrativa tensa e sensual sobre identidade e a constante gangorra entre o instinto de se render a ela e a pressão social para negá-la.

O filme acompanha Matias, um ator em início de carreira que busca sua primeira grande chance ao estrelato em Porto Alegre, participando de um respeitado grupo de teatro. Quando a notícia de que uma grande série será rodada na cidade chega à trupe, a já saliente rivalidade entre o protagonista e seu colega de apartamento, Fabio (Henrique Barreira), se acirra. Mas Matias tem um obstáculo ainda mais desafiador se quiser conseguir o papel do galã: para ter uma chance de realizar seu sonho, o jovem terá que esconder parte de quem é e ceder às convenções de gênero.

Talvez em outro contexto a ambição prevalecesse diante da individualidade. No entanto, ao se envolver com Rafael (Cirillo Luna), um político que vive um teatro à sua maneira, manter suas vontades em segredo se torna uma dinâmica tão opressora, quanto estimulante. Enfatizando as performances simbólicas e literais dos seus personagens, seja no palco, no sexo ou na dinâmica violenta das relações de poder, “Ato Noturno” coloca o espectador na posição de voyeur dos embates íntimos de cada um dos personagens com uma narrativa que celebra a autodescoberta, a vulnerabilidade e a ousadia estilística.

Outro filme que representará o Brasil em Berlim é “A Natureza das Coisas Invisíveis”, primeiro longa de Rafaela Camelo, que volta ao Festival de Berlim, onde apresentou em 2023 o curta “As Miçangas” (codirigido por Emanuel Lavor). O filme fará parte da seção Generation, mostra que exibe produções voltadas ao público infanto-juvenil, apresentando histórias através da perspectiva de crianças e jovens. Uma produção da Moveo Filmes, em coprodução com a brasileira Apoteótica Cinematográfica e a chilena Pinda Producciones, o longa também conta com distribuição da Vitrine Filmes.

“A Natureza das Coisas Invisíveis” já conquistou prêmios e participou de seleções em laboratórios e festivais voltados a filmes em finalização. Entre os prêmios recebidos estão o WIP Paradiso no Ventana Sur (2024), o prêmio Mistika no Brasil CineMundi (2024), o prêmio de melhor projeto de ficção no BAL-LAB do Festival Biarritz Amérique Latine e o prêmio de melhor roteiro de longa-metragem no Festival Cabíria de 2019. O filme também foi selecionado para o First Cut Lab e First Cut Lab+ no Karlovy Vary (2024), para o Curitiba Lab no Olhar de Cinema (2024), além de integrar o 10º BrLab e o 20º Produire au Sud.

O filme é protagonizado pela pequena Glória (Laura Brandão), uma menina de 10 anos que é obrigada a passar as férias no hospital onde sua mãe (Larissa Mauro) trabalha como enfermeira. Lá, ela conhece Sofia (Serena), que acredita que a piora na saúde de sua bisavó está relacionada à internação no hospital. Apesar das diferenças, uma forte amizade surge entre as duas, trazendo conforto para enfrentarem juntas os desafios e dores desse momento.

Enquanto exploram o hospital e compartilham seus desejos de sair dali, Glória começa a lidar com sentimentos que parecem não ser inteiramente seus, desde que passou por um transplante de coração, quando menor. Entre encontros e reflexões, a amizade das meninas é o fio condutor de uma jornada agridoce de crescimento, com contornos de realismo fantástico que envolvem o mistério dos sentimentos de Glória.

O elenco do longa ainda conta com Camila Márdila e Aline Marta Martins. A produção é assinada por Daniela Marinho e Rebeca Gutiérrez Campos.