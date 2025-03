13ª Mostra Tiradentes – SP exibe filmes brasileiros inéditos na capital paulista

A Mostra Tiradentes – SP chega a sua 13ª edição, graças à parceria entre o Sesc-SP e a Universo Produção, que realizam uma edição personalizada e antecipam para o público paulista os destaques do cinema brasileiro contemporâneo para 2025. Esta iniciativa representa um diálogo a favor do cinema nacional, uma realização que possibilita vislumbrar novos horizontes do qual possam emergir formas de articulação, visibilidade e exibição do que é produzido no Brasil.

Entre os dias 13 e 19 de março, o CineSesc e o Circuito Spcine – Centro Cultural São Paulo serão palcos de lançamentos do cinema brasileiro contemporâneo. A programação apresenta 27 filmes brasileiros em pré-estreias, inéditos em São Paulo, sendo 14 longas e 13 curtas em 17 sessões. São filmes das mostras competitivas da edição mineira de 2025, filmes de diretores brasileiros e paulistas em destaque na cena contemporânea que integram a Mostra Aurora, Mostra Olhos Livres, Sessão Autorias e a Mostra Foco, dedicada à recente safra da produção de curtas-metragens. A 13ª Mostra Tiradentes – SP será norteada pela temática “Que cinema é esse?”, uma indagação que ganha novas vozes, discussões e perspectivas na capital paulista.

Entre os destaques da edição paulistana estão os quatro filmes premiados da edição mineira. “Deuses da Peste” (foto), da dupla Tiago Mata Machado e Gabriela Luíza, foi o vencedor do Prêmio Carlos Reichenbach, concedido pelo Júri Oficial da Mostra Olhos Livres, que será exibido na abertura do evento, no dia 13, às 20h, com entrada gratuita – retirada de ingressos 1h30 antes da sessão. O Júri Jovem escolheu como Melhor Longa da Mostra Aurora “Um Minuto é uma Eternidade para Quem Está Sofrendo”, de Fábio Rogério e Wesley Pereira de Castro, uma produção de São Paulo. O Prêmio Helena Ignez, dedicado ao destaque feminino da mostra e dado pelo Júri Oficial, foi entregue à atriz Ticiane Simões, por sua atuação em “Entre Corpos”, , de Mayra Costa, exibido na Mostra Foco e premiado pelo Júri Oficial.

As mostras Olhos Livres (longas) e Foco (curtas) serão exibidas integralmente na programação da itinerância paulista, sendo 7 longas da Olhos Livres e 13 curtas da Mostra Foco, bem como os 6 filmes que integram a Mostra Aurora, de cineastas que estão estreando na carreira de longas. Além dos vencedores, destaca-se a presença em pré-estreia nacional da produção paulista “Uma Montanha em Movimento”, de Caetano Gotardo.

Além da exibição de curtas e longas, a mostra contará também com bate-papos, com a presença de diretores, equipes e curadoria após as sessões. Ao todo serão 12 bate-papos com realizadores e um debate especial com o tema “Que cinema é esse?”, que busca discutir sobre como realizadores e realizadoras veem o tempo como elemento de criação e pensamento sobre as imagens e quais os critérios que deve-se levar em consideração para construir uma política pública para o audiovisual que não implique em uma padronização dos tempos de produção e das formas audiovisuais. A conversa acontece no dia 18 de março, às 19h, no hall do CineSesc e conta com a participação dos cineastas paulistas Caetano Gotardo, Helena Ignez e Julia Katharine, e mediação do curador Francis Vogner dos Reis.

A 28ª Mostra Tiradentes realizou a 3ª edição do Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, oferecendo um espaço de reflexões e buscando revisitar a complexidade atual do audiovisual, com a participação de mais de 90 profissionais de diversos segmentos do audiovisual do país. O trabalho coletivo e as colaborações dos GTs resultaram num conjunto de diretrizes e recomendações que a Universo Produção reuniu numa publicação, que será apresentada em primeira mão em São Paulo, em um encontro com participação de profissionais do setor audiovisual e entidades de classe, no dia 18 de março, às 10h, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc – Sesc 14 Bis, juntamente com a Carta de Tiradentes 2025.

Esta publicação será entregue também aos órgãos competentes dos poderes judiciário, legislativo e executivo nas esferas federal, estadual e municipal, entidades de classe, instituições de ensino, de guarda, financeiras, empresas, imprensa e profissionais do setor.

A programação completa da 13ª Mostra Tiradentes – SP pode ser acessada em mostratiradentessp.com.br.