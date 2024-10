Mostra de Cinema 100 Anos de Fernando Sabino celebra a obra do escritor

Famoso pelas suas crônicas bem-humoradas, o escritor mineiro Fernando Sabino faria 100 anos em 12 de outubro de 2023. O centenário foi oficialmente reconhecido pelo presidente da república, que sancionou a lei que institui o ano de 2024 como o Ano Nacional Fernando Sabino.

E, para celebrar este centenário, o Distrito Federal recebe, de 10 a 16 de outubro, a Mostra de Cinema 100 Anos de Fernando Sabino. O evento, realizado quase que simultaneamente no Cine Brasília, no Sesc Ceilândia e Sesc Taguatinga Norte, exibe longas e curtas-metragens inspirados na obra de Fernando Sabino, todos legendados. Entre os longas, as duas versões de “O Homem Nu” (foto) – uma de 1968, dirigida por Roberto Santos, e outra de 1997, dirigida por Hugo Carvana –, além de “O Grande Mentecapto” (1989), de Oswaldo Caldeira, e “Faca de Dois Gumes” (1989), de Murilo Salles.

A abertura oficial está marcada para o dia 10 de outubro, às 10h, no Cine Brasília, com a presença de Bernardo Sabino, filho de Fernando Sabino, e da Secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, que fará leitura da crônica Dona Custódia, do autor homenageado.

A programação inclui, ainda, uma série de documentários em curta-metragem dirigidos pelo próprio Sabino, em parceria com o cineasta David Neves, que mergulham no cotidiano de grandes escritores brasileiros como Mário de Andrade, Jorge Amado, Vinicius de Moraes, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade.

Para além do audiovisual, a mostra promove atividades educativas que tem como foco a leitura das crônicas levadas às telas, que serão feitas antes da sessão do curta correspondente e por artistas, cineastas e educadores da cidade. Entre os convidados estão o rapper GOG, a escritora Dinorá Couto Cançado, o ator Similião Aurélio, a cineasta Cibele Amaral, a drag La Rubia e a produtora cultural surda Bia Cruz.

As sessões matutinas e vespertinas durante a semana terão como convidados alunos de escolas públicas do DF. Essas instituições de ensino, por sinal, dedicarão o mês de outubro a atividades literárias que terão como tema a obra do escritor.

Outra participação é a do cineasta Vladimir Carvalho. No dia 13 de outubro, às 19h, no Cine Brasília, o famoso documentarista fará a apresentação do documentário “Romancista ao Norte”, de Fernando Sabino e David Neves, cujo protagonista é o escritor José Américo de Almeida, conhecido pelo romance “A Bagaceira”, que inaugurou o regionalismo na literatura brasileira moderna. Vladimir Carvalho, aliás, estará junto com Bernardo Sabino, no debate promovido após a mesma sessão, que inclui o longa “Faca de Dois Gumes”, de Murilo Salles.

A mostra apresenta, no dia 12 de outubro, uma programação especial para a garotada. No Cine Brasília, sábado e domingo, em sessões de manhã e à tarde, será exibido o longa-metragem “O Menino no Espelho”, produção de 2012 dirigida por Guilherme Fiúza. O filme é passado na Belo Horizonte dos anos 1930. Fernando é um garoto de 10 anos que está cansado de fazer as coisas chatas da vida. Seu sonho era criar um sósia, que ficasse com estas tarefas enquanto ele pudesse se divertir à vontade.

Para garantir acesso a todos os públicos, a sessão da tarde no Cine Brasília contará com todos os recursos de acessibilidade: legendas inclusivas, audiodescrição e janela de Libras. Também haverá adaptação de luminosidade e som para receber pessoas com neurodivergência.

A garotada de Ceilândia também será contemplada com sessões especiais no fim de semana do Dia das Crianças, no Sesc, que incluem os curtas-metragens “Galinha ao Molho Pardo” e “Meu Melhor Amigo, além do longa “O Menino no Espelho”.

A Mostra de Cinema – 100 Anos de Fernando Sabino é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec/DF) e Governo do Distrito Federal (GDF).

A programação completa da mostra pode ser conferida aqui.