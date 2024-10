Estreia nos cinemas a sequência de “Tudo por um Pop Star”

Foto: Lucas Burgatti em cena do filme © Helena Barreto

A sequência do filme “Tudo por um Pop Star” (2018), baseado no universo da autora Thalita Rebouças, estreia nos cinemas no dia 10 de outubro. “Tudo por um Pop Star 2” conta a história de Bia, Júlia e Duda, três amigas inseparáveis que embarcam em uma nova aventura, desta vez, para celebrar os 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande ídolo pop, que foi colega delas na adolescência e ex-namorado de Duda.

Agora, com um elenco diferente do primeiro filme, a produção retorna com novos personagens, tendo à frente Bela Fernandes, Laura Castro, Gabriella Saraivah e Lucas Burgatti, como protagonistas, e ainda João Manoel, Karoliny Mariano, Maitê Padilha, Bárbara Maia, Ana Bárbara Malaquias, Clarissa Müller, Ester Dias, Angela Paz e Renata Castro Barbosa, com participações especiais de Caio Manhente, Hugo Gloss, Giovanna Lancellotti, Thalita Rebouças e Pietra Quintela.

Escrito por Thalita Rebouças e dirigido por Marco Antonio de Carvalho, “Tudo por um Pop Star 2” é uma produção da Panorâmica Filmes, com coprodução Star Original Productions e distribuição Star Distribution.