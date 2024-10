Videoclipe-se Festival 2ª edição e Videoclipe-se: Nas Estradas de Minas tem inscrições prorrogadas

Minas Gerais se prepara para receber duas iniciativas que celebram e incentivam a produção audiovisual e musical no Estado, o Videoclipe-se Festival 2ª edição e o Videoclipe-se: Nas Estradas de Minas. Ambos os festivais, que ocorrerão em dezembro deste ano, contam com linhas de premiação. Uma delas é a Mostra Competitiva, onde poderão ser inscritos videoclipes de qualquer região do Estado, lançados a partir de 2023. As inscrições foram prorrogadas até 21 de outubro. Para participar, os interessados devem se inscrever no site videoclipesefestival.com.br.

Com uma programação rica e diversificada, o Videoclipe-se Festival 2ª edição, que inclui Mostra Competitiva, Produção de Videoclipes e Atividades Formativas, aceitará inscrições de videoclipes lançados oficialmente a partir de janeiro de 2023, originados de qualquer região de Minas Gerais. Nesta edição, serão selecionados 20 videoclipes para exibição, que ficarão disponíveis no site oficial do festival para votação popular. Além disso, pelo menos quatro obras de artistas de Belo Horizonte serão selecionadas. A premiação será dividida em cinco categorias: Melhor Videoclipe Júri Técnico, Melhor Videoclipe Júri Popular, Melhor Direção Criativa de Videoclipe, Melhor Videoclipe com Temática Diversidade e Melhor Videoclipe Universitário.

Na linha de Produção de Videoclipes, o festival recebeu inscrições de músicas originais de artistas independentes domiciliados em Belo Horizonte, compostas a partir de janeiro de 2023. O objetivo é produzir um videoclipe de baixo orçamento para o artista vencedor. Poderão participar artistas com até três videoclipes produzidos e lançados oficialmente.

O festival também oferecerá uma programação de formação, com cinco atividades formativas. Serão ministradas quatro masterclasses e uma oficina prática dedicada à produção de videoclipes, proporcionando uma oportunidade para profissionais e iniciantes aprimorarem suas habilidades no campo audiovisual.

Já o Videoclipe-se: Nas Estradas de Minas propõe uma imersão na produção audiovisual brasileira, com destaque para as obras mineiras. A programação inclui Mostra Competitiva, Produção de Videoclipes e Atividades Formativas, buscando reconhecer e premiar talentos de Minas Gerais.

Na Mostra Competitiva, poderão ser inscritos videoclipes lançados oficialmente a partir de janeiro de 2023, originados de qualquer região do país. Serão selecionados 15 videoclipes para exibição no site oficial do festival, onde o público poderá votar em suas obras favoritas. A premiação está dividida em quatro categorias: Melhor Videoclipe Júri Técnico, Melhor Videoclipe Júri Popular, Melhor Videoclipe com Temática Diversidade e Melhor Videoclipe de Minas Gerais.

Na linha de Produção de Videoclipes, o festival recebeu inscrições para músicas originais de artistas independentes domiciliados em Minas Gerais, compostas a partir de janeiro de 2023. Dois videoclipes serão produzidos com baixo orçamento para os artistas vencedores, oferecendo uma oportunidade única para quem possui até três videoclipes lançados oficialmente.

Além das competições, o festival promoverá três atividades formativas em parceria com universidades públicas e privadas. Os painéis terão capacidade para até 100 pessoas por sessão e abordarão temas cruciais para a produção audiovisual: “Tendências e Inovações no Mundo de Videoclipes”, “Processos Criativos para Produção de Videoclipes” e “Estratégias de Divulgação: A Potência dos Videoclipes”. Esses encontros proporcionarão um espaço de aprendizado e troca de experiências, contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos no setor.