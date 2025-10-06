Curta-metragem “Tapete Persa” é selecionado para o San Diego International Film Festival

O curta-metragem “Tapete Persa”, produzido pela Smiley Pepper Films, integra a a seleção da 24ª edição do San Diego International Film Festival, que acontece entre 15 e 19 de outubro, na Califórnia.

Escrita e dirigida por Lucas Pimenta, a produção nasceu de um exercício de observação cotidiana. Segundo o diretor, a ideia surgiu ao ver dois homens limpando um tapete, de forma pouco natural, como se tivessem saído de uma sitcom dos anos 80. A cena, ao mesmo tempo banal e estranhamente cômica, despertou uma pergunta: e se esses personagens fossem tão desastrados a ponto de provocar uma tragédia durante o serviço? A partir daí, o curta se constrói com humor ácido, cortes temporais e situações-limite, explorando vulnerabilidade, violência e masculinidade frágil. Mais do que título, o tapete se torna metáfora central — só à distância é possível compreender o desenho completo, o que também se reflete na estrutura do filme.

O elenco reúne nomes como Hugo Bonemer, Gustavo Pace e Marcelo Valle, que se envolveram não apenas no trabalho artístico, mas também no esforço coletivo que caracteriza produções independentes. Mesmo diante dos desafios de filmagens noturnas em meio a temporais e com recursos limitados, a equipe encontrou soluções criativas sob a direção de fotografia de Ruan Lomboni, consolidando a estética do filme.

Responsável pelo roteiro, direção e produção, Lucas Pimenta equilibra múltiplas funções sem perder o olhar autoral. Sua paixão pela escrita sustenta o projeto, mas é na soma das etapas — criação, condução no set e montagem — que a obra encontra unidade. O cineasta carrega influências que vão do Teatro do Absurdo ao Realismo Fantástico, além da admiração declarada por Quentin Tarantino, referências que se traduzem em uma linguagem híbrida, desafiando formas tradicionais de narrativa e provocando o espectador.