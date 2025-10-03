“Yanuni”, produzido por Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio, é premiado no Jackson Wild Media Award

Produzido pela líder indígena e ativista ambiental Juma Xipaia e por Leonardo DiCaprio, sob a direção de Richard Ladkani, o documentário “Yanuni” recebeu o Grand Teton, maior prêmio da noite, além de ter ganhado como melhor longa-metragem (feature), durante o evento de gala do Jackson Wild Media Award, considerado o Oscar do cinema de natureza, em 2 de outubro.

A premiação é um dos principais reconhecimentos mundiais para filmes sobre natureza, ciência e conservação, destacando produções de alto impacto e narrativas sobre meio ambiente. Ao todo, “Yanuni” foi indicado em três categorias: Planeta em Crise (longa-metragem), Pessoas e Natureza (longa-metragem), além de melhor longa-metragem (feature).

Após encerrar o festival de Tribeca no último mês de junho, “Yanuni” recebeu recentemente o Prêmio do Público no Montrose LandXSea Film Festival, o festival de cinema ambiental da Escócia, e será o filme de abertura do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), realizado entre os dias 13 e 16 de outubro.

“Yanuni” acompanha a trajetória de Juma Xipaia, cacica da aldeia Kaarimã, na Terra Indigena Xipaya, no município de Altamira (PA), que, ao lado do seu marido, Hugo Loss, agente ambiental e coordenador de operações de fiscalização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), luta contra a mineração e o garimpo, e em defesa dos territórios indígenas, povos e comunidades da Amazônia, em meio a ameaças constantes e a maternidade iminente, expondo o custo pessoal da resistência.

O filme, uma produção da Malaika Pictures, é dirigido por Richard Ladkani e coproduzido por Leonardo DiCaprio, com produção executiva de Eric Terena. Tem participações das artistas indígenas Katu Mirim e Djuena Tikuna, na trilha sonora.