Curso gratuito de audiovisual abre 120 vagas para artistas e produtores do RS

Estão abertas, até 25 de outubro, as inscrições para a segunda turma do curso gratuito “Com que vídeo eu vou?”, voltado a artistas visuais e produtores culturais do Rio Grande do Sul. A capacitação online oferece 120 vagas e acontece em janeiro e fevereiro de 2026. A ideia central da atividade é mostrar o poder do audiovisual para o produtor cultural potencializar e divulgar a sua arte em diversos segmentos. As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/CQV_PNAB-RS.

O curso CQV é destinado a artistas visuais, produtores ou iniciativas culturais sediadas em todas as regiões do RS, exclusivamente com cadastro habilitado na Secretaria da Cultura do Estado (Sedac/RS). A segunda turma do curso leva o nome de “Take 02”.

A capacitação teórica será ministrada na plataforma Zoom, ao vivo. Serão reunidas quatro turmas de 30 alunos, sendo um grupo no formato inclusivo para PCDs, com tradução simultânea em Libras.

O “Take 01”, que está em andamento neste segundo semestre de 2025, segue o mesmo formato e número de integrantes. O terceiro “Take” acontecerá em formato de aulas práticas presenciais, a partir de março de 2026.

O “Take 03” envolve uma oficina presencial com 160 vagas, exclusivas para os participantes do ciclo teórico (Takes 1 e 2). Serão oito turmas com 20 vagas, todas gratuitas, que ocorrerão presencialmente em sete municípios localizados em sete diferentes Regiões Funcionais do RS.

Nesta fase final, o projeto traz ao Estado a mobile journalist Patricia Gomes para ministrar aulas. Radicada em Londres, ela é especialista em produção audiovisual profissional com smartphone. Seus documentários e reportagens receberam diversos prêmios no Brasil e no exterior, incluindo o Emmy Internacional.

O projeto “Com que vídeo eu vou? – Capacitação Audiovisual para Produtores Culturais e Artistas Visuais do Rio Grande do Sul” conta com recursos do Edital SEDAC/PNAB RS nº 27/2024 para artes visuais.

O ciclo teórico inclui tópicos como a linguagem básica do audiovisual, formas de distribuição e formação de canais e perfis online, escolha de formatos, técnicas de criação e roteirização, recursos técnicos, a contratação de produtores ou realização de parcerias, a discussão sobre o uso de Inteligência Artificial como auxiliar de criação e produção, entre outros temas.

A capacitação também conta com um manual didático gratuito, exclusivamente concebido para o projeto, que servirá como material de referência e consulta e traz uma bibliografia adicional para aprofundamento posterior dos conhecimentos.