1ª edição da mostra Cinema É Cachoeira – Os Filmes de Ary Rosa e Glenda Nicácio traz dois filmes inéditos

A cinematografia contemporânea do Recôncavo Baiano pelo olhar dos cineastas Ary Rosa e Glenda Nicácio. Assim é a primeira edição da mostra Cinema É Cachoeira – Os Filmes de Ary Rosa e Glenda Nicácio, com cinco produções, entre longas de ficção e drama, realizada simultaneamente em cinco cidades do país, a partir de 18 de julho. Destaque para a apresentação dos inéditos “Ilha”, de 2018, e “Mugunzá”, de 2022.

Coprodução Produção Rosza Filmes e Elo Studios, o evento acontece em Salvador (Bahia), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e em Poços de Caldas e Belo Horizonte (MG). A programação apresenta ao público um recorte da diversidade cultural, social, histórica e geográfica do Recôncavo Baiano, com produções premiadas em diversos festivais e já consagradas pelo público e crítica especializada, todas codirigidas por Ary Rosa e Glenda Nicácio, parceiros há mais de uma década na direção de filmes e também curadores da mostra. São elas: “Café com Canela” (2017), “Ilha” (2018), “Até o Fim” (2020), “Voltei!” (2021) e “Mugunzá” (foto, 2022).

Durante a maratona de filmes, o público poderá acompanhar nas telonas atuações de grandes nomes do cinema brasileiro, como Fabrício Boliveira, Aldri Anunciação, Babu Santana, Valdinéia Soriano, Renan Motta, Maíra Azevedo, Arlete Dias, entre outros importantes atores. A classificação indicativa varia de acordo com cada filme e temática das obras.

Premiado em inúmeros festivais, o drama “Café com Canela”, retrata o reencontro entre Margarida, que vive em Cachoeira – isolada pela dor do filho – e Margarida, que segue a vida na região, entre adversidades do dia a dia e traumas do passado. O drama “Até o Fim”, destaca o reencontro de quatro irmãs para esperar a morte do pai hospitalizado e que pode deixá-las a qualquer momento. Desabafos e reconhecimentos de quatro irmãs que não se reúnem desde a morte da mãe, há 15 anos. No longa-metragem de ficção e fantasia “Voltei”, as irmãs Alayr e Sabrina ouvem no radinho de pilha o julgamento que pode mudar os rumos de um país “sem energia”. E elas são surpreendidas por Fátima, a irmã que volta dos mortos para confraternizar nessa noite histórica.

E inéditos no circuito comercial de cinema do país, a mostra exibirá “Ilha”, drama estrelado por Aldri Anunciação e Renan Motta, onde um jovem da periferia sequestra um premiado cineasta para, assim, realizar um filme sobre sua história na ilha, lugar onde os nativos nunca conseguem sair. O segundo destaque inédito é “Mugunzá”, protagonizado por Fabrício Boliveira e Arlete Dias. Nele, Arlete acorda e está tudo fora do lugar. Ela perdeu um amor, um filho, a casa e agora quer justiça.

Nos eventos de abertura da mostra, a programação contará com uma delegação artística formada por integrantes dos longas exibidos em cada cidade. Juntos, em mesas de discussões, eles apresentarão os filmes e debaterão as temáticas escolhidas para o público. Na pauta, linguagem cinematográfica e território como personagem, encenação e música, cinema, família, memória e intimidade, entre outros assuntos relevantes. E, para mediar essas importantes reflexões, o time contará com a presença de ilustres convidados.

Na cidade de Salvador, a mostra acontecerá entre 18 e 31 de julho, no Cine Glauber Rocha, sendo “Até o Fim” o filme escolhido para a noite de abertura. Na cidade de Belo Horizonte, ela também será iniciada no próximo dia 18 e estendida até 31 de julho – os longas serão exibidos no UNA Cine Belas Artes, mas o debate com exibição do inédito “Mugunzá” acontecerá em 20 de julho. Entre 25 e 31 de julho, o IMS Paulista receberá os filmes do evento na cidade de São Paulo com a exibição, seguida de discussão, do também inédito “Ilha” logo na primeira noite. O longa “Até o Fim” marcará a abertura com debate, no IMS, em Poços de Caldas, em 2 de agosto, onde ficará até 24 de agosto. A programação do IMS Poços inclui também uma masterclass ministrada pela dupla de cineastas. E, a noite de 8 de agosto marcará a abertura do festival no Rio de Janeiro, no Estação NET Rio, quando será exibido o longa-metragem “Mugunzá”, também seguido de debate. O espaço abrigará a mostra até o dia 14 de agosto, data de encerramento da mostra no país.

A lista de cidades e de cinemas participantes será continuamente atualizada em https://elostudios.com/film/mostra-cinema-e-cachoeira-os-filmes-de-ary-rosa-e-glenda-nicacio. E o valor do ingresso para os filmes é o já cobrado por cada exibidor, nas cidades participantes.

Viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, Cinema É Cachoeira – Os Filmes de Ary Rosa e Glenda Nicácio é coprodução Rosza Filmes e Elo Studios, com apoio do Governo do Estado da Bahia e do Governo Federal.