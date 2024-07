Prêmio Pierre Verger realiza a 15ª Mostra de Filmes Etnográficos

Foto: “O Encantar das Folhas”, documentário de César Guimarães e Pedro Aspahan

Belo Horizonte recebe, entre os dias 19 e 26 de julho, diversas atividades gratuitas do Prêmio Pierre Verger, incluindo a 15ª Mostra de Filmes Etnográficos, a 12ª Mostra de Ensaios Fotográficos, a 2ª Mostra de Desenho e 34ª Reunião Brasileira de Antropologia. A programação conta com exibição de filmes, mostra fotográfica, conferências e oficinas.

A noite de abertura do Prêmio Pierre Verger e da 15ª Mostra de Filmes Etnográficos será realizada no dia 19 de julho, a partir das 19h, no Cine Santa Tereza, com uma conferência de Ailton Krenak, escritor e liderança indígena, e Olinda Tupinambá, artista e cineasta indígena. O tema será os cinemas plurais e os perigos de uma história única.

A programação segue no local com a exibição de 27 filmes e bate-papos com Faye Ginsburg, antropóloga da Universidade de Nova Iorque, Pegi Vail, antropóloga da Universidade de Nova Iorque, Isabel Noronha, cineasta moçambicana, e Camilo de Sousa, cineasta e vice-presidente da Associação Moçambicana de Cineastas. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no site https://site.bileto.sympla.com.br/cinesantatereza e na bilheteria do cinema, 30 minutos antes da sessão.

A cerimônia de premiação da mostra de filmes será realizada no dia 23 de julho, às 18h30, no Cine Theatro Brasil Vallourec.

O Prêmio Pierre Verger (PPV) é realizado desde 1996 pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e tem como principal objetivo premiar filmes, ensaios fotográficos e desenhos que dialoguem e experimentem com imagens, sons, gestos e movimentos, como parte de processos e resultados de pesquisa antropológica e etnográfica. Pessoas do Brasil e de outros países submetem suas produções, que são posteriormente selecionadas pela Comissão Organizadora para compor as Mostras de Filmes, Ensaios Fotográficos e Desenhos do Prêmio Pierre Verger. Desde 2022, o PPV reserva 20% das obras selecionadas para antropólogas/os negras/os, indígenas, trans e/ou com deficiência.

A programação completa do evento está disponível no site https://premiopierreverger.com/2024.