Quarto filme dos Detetives do Prédio Azul começa a ser rodado no Rio de Janeiro

Foto © Desirée do Valle

Depois de levarem quase três milhões de espectadores aos cinemas com os primeiros filmes da franquia, os Detetives do Prédio Azul retornam às telonas com “D.P.A. 4 – O Filme” em mais uma produção inspirada na série do Gloob, canal infantil da Globo. O longa, que começou a ser rodado no Rio de Janeiro, trará uma divertida e eletrizante aventura da nova geração dos detetives, Mel (Emilly Puppim), Zeca (Stéfano Agostini) e Max (Samuel Minervino), na festa de dez mil anos de Berta (Suely Franco) no fantástico Reino de Ondion. Com produção da Conspiração e coprodução do Gloob e da Globo Filmes, o filme é dirigido por Mauro Lima e baseado na série criada e escrita por Flávia Lins e Silva, que também assina o roteiro junto com João Costa Van Hombeeck e Teresa Cris Tavares. A distribuição é da Paris Filmes.

Além do elenco principal da série do Canal Gloob, o filme conta também com Nicole Orsini (Berenice), Cléo Faria (Brisa), Ronaldo Reis (Severino), Cláudia Netto (Leocádia), Charles Myara (Theobaldo), Anna Sophia Folch (Rúbia) e Carol Futuro (Sissi). Uma novidade do longa é a chegada de Gabriel Braga Nunes, que será o vilão Rumorum, Erika Januza, no papel da Rainha Astúria, Érico Brás, que interpreta Rei Norton e Fabiula Nascimento, que vive Ludovica.

Filmada no Rio de Janeiro, a produção terá locações como o Palácio das Laranjeiras, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o Salão Nobre do Fluminense, em Laranjeiras. O longa contará ainda com produção virtual e a tecnologia de filmagem em LED, assim como grandes filmes internacionais. “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul ” é o principal conteúdo nacional e marca líder do Gloob, cuja estreia na televisão aconteceu em 2012.

Em “D.P.A. 4 – O Filme”, Mel (Emilly Puppim) e Zeca (Stéfano Agostini) encaram uma superperigosa missão em busca de Max (Samuel Minervino), que sumiu misteriosamente. Eles desconfiam que o amigo foi levado para o reino mágico de Ondion por Juks (Enzo Campeão), um dos vilões da trama. Os dois detetives conseguem chegar lá através do portal do apartamento 333 do Prédio Azul, que foi aberto para transportar Rúbia (Anna Sophia Folch), Brisa (Cléo Faria), Berenice (Nicole Orsini), Leocádia (Cláudia Netto) e Theobaldo (Charles Myara) até a festa de aniversário de Berta (Suely Franco).

Em um colorido mundo lúdico com duendes, floresta encantada, castelo e uma vila com barracas mágicas que vendem biscoitos que flutuam, flores falantes e frutas malabaristas, os detetives precisam decifrar enigmas perigosos para encontrar e libertar Max.

O bruxo Rumorum (Gabriel Braga Nunes), que com Juks forma uma inescrupulosa dupla de vilões, ficou séculos sob efeito de um feitiço que o transformou em uma peça de madeira, mas ele consegue finalmente se libertar. Juntos, eles querem roubar o Cetro Onírion, que tem o poder de realizar os mais impossíveis desejos, para dominar o reino bruxesco.

Depois de descobrir o paradeiro de Max, os detetives ainda terão uma grande missão pela frente: se unir a Leocádia, Berenice, Berta e Brisa para enfrentar os vilões e salvar todo o reino de Ondion de um grande mal.