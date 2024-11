Ricardo Teodoro vence terceiro prêmio internacional pela atuação no longa ‘’Baby’’

Foto © Alberto Diaz

Neste domingo, 24/11, o ator Ricardo Teodoro alcançou mais um marco na sua carreira, vencendo o Colón de Prata como Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha. O prêmio é o terceiro reconhecimento internacional pela sua performance no longa-metragem “Baby”, dirigido por Marcelo Caetano, que estreia no Brasil no dia 9 de janeiro de 2025.

O filme tem levado Ricardo a novos patamares, consolidando sua presença no cenário cinematográfico internacional. Após a vitória como Ator Revelação em Cannes, na França, e sua premiação em Lima, no Peru, o ator celebra mais um momento marcante, reafirmando sua trajetória como uma das grandes promessas do cinema latino-americano.