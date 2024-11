Começa a ser rodado no Rio de Janeiro nova comédia de Roberto Santucci

Foto © Ricardo Bufolin

O longa-metragem “Picareta Não Vai pro Céu”, de Roberto Santucci (franquia “Os Farofeiros 2”), conta a história dos golpistas Perereca (Maurício Manfrini) e Moqueca (Tirullipa) que, após serem jurados de morte por um traficante da cidade em que vivem, fogem para bem longe, tão longe, que vão parar em uma pequena cidade do interior chamada Xantózinho do Sul, onde precisam arrumar um novo ganha pão. Por coincidência, o novo padre da paróquia local está chegando junto com a dupla à cidade, e Perereca resolve assumir sua identidade, de olho nas doações para a igreja.

Uma produção da Formata com distribuição da Paris Filmes, a comédia acaba de entrar em filmagens no Rio de Janeiro.

O diretor Roberto Santucci e o ator e humorista Maurício Manfrini repetem a parceria de sucesso que já rendeu filmes como os dois da franquia “Os Farofeiros” e “No Gogó do Paulinho”. Manfrini, desta vez, interpreta o malandro Perereca, que vê na figura do padre o disfarce perfeito e terá seu jeito único de comandar uma missa e resolver os problemas dos fiéis moradores locais.

Já o comediante Tirullipa volta a protagonizar uma comédia para as telas do cinema depois do sucesso da franquia “Os Parças” e de participar de produções como “Shaolin do Sertão”. Ele dá vida à Moqueca, comparsa inseparável de Perereca que, após uma fuga conturbada da cidade grande, topa o plano mirabolante de assumir a igreja dessa pequena comunidade.

O roteiro é assinado por Ricardo Hofstetter, que também escreveu “Papai é Pop”, estrelado por Lázaro Ramos e Paolla Oliveira, e “Casos & Casais”, com Julianne Trevisol e Bruno Garcia.

O elenco principal de “Picareta Não Vai pro Céu” também reúne Priscila Hassum, Rômulo Belotti, Jorge Lucas e Ernani Moraes. E o filme também conta com a participação especial de Paulinho Serra.