MinC e China firmam acordo de cooperação para fortalecer o intercâmbio no audiovisual entre Brasil e China

O Ministério da Cultura (MinC) assinou dois Memorandos de Entendimento para cooperação nos setores de cinema e audiovisual entre Brasil e China. A conferência de assinatura ocorreu durante a abertura do Festival de Cinema Chinês no Rio de Janeiro e contou com a presença da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, como testemunha. O vice-diretor da China Film Administration, Mao Yu, e a diretora do China Film Archive, Sun Xianghui, representaram o lado chinês.

Após o evento no Rio, os documentos seguiram para a Bahia, onde foi realizada a reunião do Grupo de Trabalho de Cultura do G20. Foi nessa ocasião que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, assinou formalmente os memorandos, reafirmando o compromisso com o intercâmbio cultural e a promoção de projetos cinematográficos conjuntos. Além da ministra e da secretária Joelma Gonzaga, o conselheiro da embaixada da China no Brasil, Zhiwei Wang, também estiveram presentes.

Para viabilizar a assinatura do memorando, a delegação chinesa que promoveu o festival, participou de reuniões com instituições brasileiras como a Ancine (Agência Nacional do Cinema), Cinemateca Brasileira, ApexBrasil, a Superintendência de Audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover parcerias para coproduções e exibição de filmes brasileiros no país asiático.