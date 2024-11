Coprodução Globoplay e Star Original Productions está em filmagens no Rio de Janeiro

Foto: César Diógenes

O novo filme Original Globoplay “Na Linha de Fogo” está em fase de gravações no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Firmado em 2023, o acordo entre Globo e Disney contempla a produção de quatro longas-metragens que serão lançados nos cinemas. “Na Linha de Fogo” é o primeiro título desta parceria e está previsto para chegar aos cinemas em 2026.

Em gravações desde outubro, o filme gira em torno da luta pelo controle territorial entre traficantes e forças policiais e o impacto devastador desta guerra na vida das pessoas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro. A trama aborda os dilemas éticos enfrentados por policiais em um ambiente de caos e violência. Tudo isso em uma superprodução, com direito a efeitos especiais, helicópteros e blindados.

Com direção de Afonso Poyart, “Na Linha de Fogo” também conta com nomes como William Nascimento, Dilsinho Oliveira, Eli Ferreira, Breno de Filippo, Wanderson Brasil, Rogerio Casanova, Diego Raymond, Dério Chagas, Gilson da Maia, Nathalia Dill, Yasmin Veiga, André Mattos, Juliano Cazarré, Maria Ceiça, Rose Haagensen e Luizinho Bastos. Já a produção executiva fica por conta de Marcelo Guerra, Valéria Amorim, Paulão Cosa e Verônica Menezes.

“Na Linha de Fogo” é um filme Original Globoplay, produzido pelo AfroReggae Audiovisual, em coprodução com Star Original Productions, selo da The Walt Disney Company voltado para o cinema nacional. Além de José Júnior, o longa também tem roteiro João Paulo Horta, com a colaboração de Afonso Poyart, Elaine Teixeira, Gabriel Maria, Igor Egypto e Pedro Henud e consultoria de Marcus Vinicius Braga.