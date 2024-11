Festival de Brasília prorroga inscrições para oficinas e ações de mercado

O Festival de Brasília de Cinema Brasileiro chega à sua 57ª edição apresentando uma programação formativa conectada às demandas do mercado audiovisual do DF e nacional. As inscrições para seis oficinas e rodadas de negócio e mentorias para pitchings do Ambiente de Mercado foram prorrogadas até o dia 15 de novembro. As inscrições são gratuitas, e estão abertas ao público através do site festcinebrasilia.com.br.

Em 2024, o festival inova ao pensar em atividades voltadas às revoluções digitais no audiovisual, abraçando pautas como o desenvolvimento em IA, jogos digitais, animação e produção virtual. As oficinas foram criadas para atender a todas as idades e a diferentes estágios de maturidade profissional, e acontecem no Cine Brasília, faculdade IESB (Asa Sul), Jovem de Expressão (Ceilândia) e uma delas é virtual.

Nas Rodadas de Negócio, 19 representantes de canais, produtoras e distribuidoras importantes do mercado nacional participarão de reuniões de negócio com realizadores e produtores do Distrito Federal e todo Centro-Oeste. Entre eles estão canais como Warner Bros Discovery, Globo (Globonews, Globoplay), Canal Brasil, Canal Curta!, distribuidoras como a Embaúba Filmes, Downtown Filmes, O2 Filmes e Descoloniza Filmes, e produtoras como a Vitrine Filmes, Gullane e Boutique Filmes.

Nas mentorias para pitchings, oito produções do DF em desenvolvimento ou finalização serão orientadas pelo diretor de cinema e TV, Victor Lopes (Fausto Fawcett na Cabeça), vencedor de mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. O objetivo é construir um pitching de vendas a ser apresentado para players convidados ao festival, ampliando oportunidades de negócios para o audiovisual candango, com direito a prêmios de parceiros.

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é correalizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e o Instituto Alvorada Brasil, com apoio da Câmara Legislativa do Distrito Federal.